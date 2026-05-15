المجلس الوطني للاعتماد ينظم يوم 15 جوان 2026 تظاهرة اقتصادية احتفاء باليوم العالمي للاعتماد 2026

أعلن المجلس الوطني للاعتماد عن تنظيم تظاهرة اقتصادية وتقنية كبرى بمناسبة الاحتفال بـ "اليوم العالمي للاعتماد 2026"، وذلك يوم 15 جوان 2026.وسيشهد هذا الحدث حضوراً دولياً بارزاً بتمثيل من الرئيس الجديد للمنظمة العالمية للتعاون في مجال الاعتماد، Global ACI))، ابراهيم هولة.وتهدف هذه التظاهرة إلى تجميع مختلف الأطراف المتدخلة من فاعلين مؤسساتيين واقتصاديين وخبراء تقنيين حول طاولة مستديرة لمناقشة الدور المحوري الذي يلعبه الاعتماد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.كما سيتم التركيز على كيفية مساهمة منظومة الاعتماد في دفع عجلة الابتكار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية في الأسواق المحلية والدولية.وتمثل هذه المناسبة فرصة للمهنيين للاطلاع على أحدث المعايير الدولية وتطوير آليات العمل الفني بما يتماشى مع متطلبات الجودة العالمية.ودعا المجلس كافة المعنيين والمهتمين بالقطاع إلى حجز هذا الموعد ضمن أجنداتهم لضمان المشاركة في هذا اللقاء الاستراتيجي الذي يعزز تموقع تونس في منظومة الجودة العالمية.وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة تبرز أهمية الدور الذي يلعبه المجلس الوطني للاعتماد في معاضدة الاقتصاد الوطني، فمن خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل، يمنح المجلس "تأشيرة ثقة" للمؤسسات والمختبرات التونسية، بما يتيح لمنتجاتها وخدماتها النفاذ إلى الأسواق الخارجية دون عوائق تقنية.