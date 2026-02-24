Babnet   Latest update 10:15 Tunis

الحماية المدنية : 495 تدخلا بينها 277 للإسعاف في غير حوادث المرور خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/himayale0203x1.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 10:15
      
نفّذت وحدات الحماية المدنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 495 تدخلا، من بينها 277 عملية اسعاف في غير حوادث المرور، وفق ما نشر، اليوم الثلاثاء على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على منصة "فيسبوك".

كما تدخلت وحدات الحماية، خلال الفترة الممتدة من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، لإطفاء 42 حريقا، وقامت بـ 172 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، إضافة إلى 4 تدخلات في مجالات متنوعة.
