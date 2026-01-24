إبرام عقود لتوريد نحو 3000 طن من زيت الزيتون التونسي إلى الأردن مع توقّعات بارتفاع نسق التصدير أواخر جانفي 2026
أفاد رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، أنّ أكثر من 40 مورّدًا أردنيًا قاموا، بالتنسيق مع المركز، بزيارات ميدانية إلى مواقع إنتاج زيت الزيتون بتونس منذ نوفمبر 2025. وقد أسفرت هذه الزيارات، في مرحلة أولى، عن إبرام عقود لتوريد نحو 3000 طن من زيت الزيتون التونسي إلى السوق الأردنية، مع توقّعات بارتفاع ملحوظ في نسق التصدير خلال أواخر جانفي وبداية فيفري 2026.
وجاء ذلك خلال ندوة افتراضية حول فرص تصدير زيت الزيتون إلى السوق الأردنية، انتظمت في إطار البرنامج الترويجي الخصوصي لقطاع زيت الزيتون لسنة 2026. وشدّد بن حسين على ضرورة مضاعفة الجهود للترويج لزيت الزيتون التونسي وتعزيز حضوره بالسوق الأردنية، مؤكّدًا أهمية تطوير الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين، والتعريف بالمنتوجات التونسية عبر المشاركة في المعارض الدولية المتخصّصة، إلى جانب استقطاب عدد أكبر من رجال الأعمال والمؤسسات الأردنية.
وشارك في الندوة الافتراضية نحو 50 ممثّلًا عن منتجين ومؤسسات مصدّرة لزيت الزيتون، وفق بيانات صادرة عن دار المصدر.
كما أكّد بن حسين أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة لتصدير زيت الزيتون إلى السوق الأردنية، خاصّة في ظل الإجراءات الاستثنائية التي اتّخذتها المملكة الأردنية الهاشمية لتوريد كميات هامة من هذا المنتوج، استجابةً لحاجيات السوق المحلية.
وثمّن في السياق ذاته الجهود التي بذلتها سفارة الجمهورية التونسية بعمّان، بالتعاون مع ممثّلية مركز النهوض بالصادرات بالأردن، لدعم وتعزيز الحضور التونسي في هذا السوق.
من جهتها، أبرزت سفيرة الجمهورية التونسية بعمّان، مفيدة الزريبي، أهمية هذا التعاون في دفع نسق الصادرات التونسية نحو السوق الأردنية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، في ظل الزيارات المتبادلة والمتواصلة لرجال الأعمال خلال السنوات الأخيرة.
وقدّم مدير ممثّلية مركز النهوض بالصادرات بعمّان، هشام ناجي، عرضًا تضمّن أبرز المؤشرات المتعلقة بتوجّه المملكة الأردنية الهاشمية نحو توريد كميات إضافية من زيت الزيتون التونسي، من خلال منح تراخيص استيراد وفق احتياجات السوق، وذلك نتيجة الظروف المناخية الاستثنائية وتراجع المحصول، باعتبار زيت الزيتون مكوّنًا أساسيًا في العادات الغذائية للمستهلك الأردني.
وتناولت مداخلات ممثّلي الشركات المشاركة الجوانب الفنية والقانونية والإجراءات التنظيمية المعتمدة من قبل السلطات الأردنية لاستيراد زيت الزيتون، ولا سيما آليات التعامل مع المؤسسات المرخّص لها وخصوصيات المنصّة المعتمدة للغرض.
كما شهد زيت الزيتون التونسي إقبالًا متزايدًا في السوق الأردنية، على إثر الحملات الترويجية المنجزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، وفق المعطيات المتوفّرة.
وجاء ذلك خلال ندوة افتراضية حول فرص تصدير زيت الزيتون إلى السوق الأردنية، انتظمت في إطار البرنامج الترويجي الخصوصي لقطاع زيت الزيتون لسنة 2026. وشدّد بن حسين على ضرورة مضاعفة الجهود للترويج لزيت الزيتون التونسي وتعزيز حضوره بالسوق الأردنية، مؤكّدًا أهمية تطوير الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين، والتعريف بالمنتوجات التونسية عبر المشاركة في المعارض الدولية المتخصّصة، إلى جانب استقطاب عدد أكبر من رجال الأعمال والمؤسسات الأردنية.
وشارك في الندوة الافتراضية نحو 50 ممثّلًا عن منتجين ومؤسسات مصدّرة لزيت الزيتون، وفق بيانات صادرة عن دار المصدر.
كما أكّد بن حسين أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة لتصدير زيت الزيتون إلى السوق الأردنية، خاصّة في ظل الإجراءات الاستثنائية التي اتّخذتها المملكة الأردنية الهاشمية لتوريد كميات هامة من هذا المنتوج، استجابةً لحاجيات السوق المحلية.
وثمّن في السياق ذاته الجهود التي بذلتها سفارة الجمهورية التونسية بعمّان، بالتعاون مع ممثّلية مركز النهوض بالصادرات بالأردن، لدعم وتعزيز الحضور التونسي في هذا السوق.
من جهتها، أبرزت سفيرة الجمهورية التونسية بعمّان، مفيدة الزريبي، أهمية هذا التعاون في دفع نسق الصادرات التونسية نحو السوق الأردنية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، في ظل الزيارات المتبادلة والمتواصلة لرجال الأعمال خلال السنوات الأخيرة.
وقدّم مدير ممثّلية مركز النهوض بالصادرات بعمّان، هشام ناجي، عرضًا تضمّن أبرز المؤشرات المتعلقة بتوجّه المملكة الأردنية الهاشمية نحو توريد كميات إضافية من زيت الزيتون التونسي، من خلال منح تراخيص استيراد وفق احتياجات السوق، وذلك نتيجة الظروف المناخية الاستثنائية وتراجع المحصول، باعتبار زيت الزيتون مكوّنًا أساسيًا في العادات الغذائية للمستهلك الأردني.
وتناولت مداخلات ممثّلي الشركات المشاركة الجوانب الفنية والقانونية والإجراءات التنظيمية المعتمدة من قبل السلطات الأردنية لاستيراد زيت الزيتون، ولا سيما آليات التعامل مع المؤسسات المرخّص لها وخصوصيات المنصّة المعتمدة للغرض.
كما شهد زيت الزيتون التونسي إقبالًا متزايدًا في السوق الأردنية، على إثر الحملات الترويجية المنجزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، وفق المعطيات المتوفّرة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322494