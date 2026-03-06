الاحتفاظ بأحمد العميري رئيس غرفة القصابين

علم موقع باب نات ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بأحمد العميري رئيس غرفة القصابين.وحسب معطيات تحصل عليها باب نات، فان النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالعميري من أجل شبهات تتعلق بتبييض الأموال وجرائم مالية مختلفة...