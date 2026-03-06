جريمة قتل بشعة تهز منطقة جبل الجلود

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 لاعوان فرقة الشرطة العدلية بجبل الجلود بالاحتفاظ بشخص ارتكب جريمة قتل بشعة حيث ازهق روح شاب طعنا بسكين بمنطقة الكبارية جبل الجلود بسبب مناوشة كلامية جدت بينهما .هذا وأذنت النيابة برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة.