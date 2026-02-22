Une économie sous respiration contrôlée



Le, dans un communiqué sobre de 4 minutes de lecture, publié à Paris,a complété son rapport périodique d’évaluation sur laet lade la Tunisie. Aucune action de notation n’a été annoncée. Aucun changement officiel. Mais derrière cette stabilité apparente, les chiffres et les mots choisis dessinent un paysage d’uneLe rapport, présenté par, assistante vice-présidente et analyste, est le fruit d’untenu le 12 février 2026. Ce document n’est pas une sanction. Il est plus inquiétant : unMoody’s rappelle que lede la Tunisie reste contraint par :• un• desfreinant la croissance à moyen terme,• desCertes, lesde la Banque centrale ont montré une « résilience ». Elles atteignenten décembre 2025. Lesont augmenté deen 2025. Lereste contenu à(contre 1,6 % en 2024).Mais ces signaux positifs sont contrebalancés par une réalité plus sombre :👉 Leremonte àen 2026, contre 5,1 % estimé en 2025.👉 Lamarque une pause.👉 Lesaugmentent, tirées par laet le lancement duEn clair : la respiration externe tient, mais l’organisme interne resteMoody’s attribue :, revue à la baisse par rapport au score initial “ba2”, en raison desà la création d’emplois, à l’investissement privé et à l’attractivité étrangère., soulignant les difficultés persistantes dans la mise en œuvre des réformes., reflet d’unesur la dernière décennie., alimenté par le, laet la, indiquant un impact négatif significatif des facteurs sociaux et de gouvernance.Le score final se situe entre. Nous sommes dans les. Ce n’est pas une crise ouverte. C’est uneMoody’s souligne un élément crucial : laet lademeurent des fragilités majeures. La perspective reste « stable ». Mais stable ne signifie pas solide. Stable signifie :Une amélioration serait conditionnée par :• des• une• unà des coûts maîtrisés.À l’inverse, une pression sur lesou un élargissement desentraînerait une dégradation. La Tunisie avance sur uneLe message implicite de Moody’s est limpide :La Tunisie ne manque pas de. Elle manque d’et deLe rapport évoque explicitement :• le frein à la croissance tiré par les• la difficulté à créer des• la faiblesse de l’• l’et laAutrement dit : le problème n’est plus conjoncturel. Il estOui, lestiennent. Oui, lesprogressent. Oui, lereste historiquement modéré.Mais la vraie question est ailleurs :Peut-on durablement financer un État à, avec une structure de dépenses rigide, uneet unMoody’s ne dramatise pas. Elle constate. Et ce constat devraitCe communiqué du 20 février 2026 ne fait pas les manchettes. Il ne contient aucune sanction spectaculaire.Mais il contient quelque chose de plus lourd :une confirmation que la Tunisie reste classée dans la catégorie des, avec desL’équation est simple :• Sans réforme →• Sans consolidation →• Sans accès au financement externe →Moody’s laisse une porte ouverte. Mais elle prévient : lan’est pas auto-correctrice.La Tunisie dispose encore d’undes, un, unequi peut être modernisée.Mais le temps n’est plus un allié.Ce rapport n’est pas une condamnation. C’est un. La stabilité actuelle n’est qu’unAux autorités, aux décideurs économiques, aux élites administratives et politiques : la question n’est plus de préserver la note. La question est de reconstruire laCar la prochaine évaluation ne jugera pas les intentions.Elle jugera les