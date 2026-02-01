أصل الحكاية



نصيب العرب منها؟



نشرتيوم الجمعة دفعة جديدة وضخمة من، المدان بجرائم جنسية، معتبرة أن هذه الدفعة تمثلمن قبل إدارة الرئيسبموجب القانون الصادر في، الذي يقضي بنشر جميع السجلات المتعلقة بهذه القضية. وتضم المجموعة الجديدة أكثر من، بعد أن خضعت الإصدارات السابقة لتنقيحات واسعة أثارت انتقادات من بعض أعضاء، نظراً لاستثناءات القانون التي تسمح بحجب بعض الوثائق، بما في ذلكأو المواد المتعلقة بالتحقيقات الجارية.لم تعدمجرد موقع جغرافي معزول في عرض البحر، بل تحولت إلىلأحد أكثر أوجه السلطة قذارة حين يلتقيبـ. وما كُشف عن هذه الجزيرة لم يفضح أفراداً بعينهم فحسب، بل عرّىطالما قدّمت نفسها كحارسة للأخلاق والقيم وحقوق الإنسان، بينما كانت في الواقع غارقة فيعلى جرائم جسيمة ارتُكبت بحقّ. في هذا السياق، لم تعد القضية مجرد، بل صارت توصف، عن حق، بأنها، حُجبت تفاصيلها سنوات طويلة بفعلوتُمثل جزيرة إبستين في هذا السياقعلى البشرية جمعاء؛ فما حدث فيها أشد فظاعة من العبودية نفسها، إنهاقبل أن تكون قانونية، تكشف مدىوممارسات مرضية.في قلب هذا المشهد، يبرز اسم، الذي اختار مهاجمة “العالم” وتوجيه الاتهامات يميناً ويساراً، لا في سياق دفاع صريح عن الحقيقة، بل في إطارهدفهاعن ملفات شديدة الخطورة ظلت تطارده. فالهجوم الإعلامي والتصعيد السياسي، وفق هذا المنظور، تحوّلا إلىبامتياز، تُستخدم لإغراق الرأي العام في، تمتد منإلى، في ما يشبهتُدار لإبعاد الأنظار عن فضائح قد تنفجر في أي لحظة داخل الدوائر الضيقة للسلطة.وتزداد فداحة القضية حين يتضح أنليست هامشية أو معزولة، بل تنتمي إلى. فترامب نفسه كانخلال التسعينيات، وترددا معاً على الأوساط الاجتماعية نفسها في، وظهرا في حفلات مشتركة لسنوات. ورغم نفي ترامب الدائم علمه بسلوك إبستين الإجرامي، وإصراره على أنه قطع علاقته به قبل بدء التحقيقات، فإنلم تفارقه، خاصة في ظل تعهده خلال حملته الانتخابية بنشر الملفات كاملة، قبل أن يتراجع لاحقاً ويصف القضية بأنهادبّرها الديمقراطيون.غير أنمن الكونغرس وقاعدته الانتخابية أجبرته في النهاية على، ليصبح نافذاً في، ما فتح الباب أمام نشر ملايين الوثائق. هذه الوثائق، التي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية، كشفت عنوأسماء شخصيات بارزة في، من بينها، و، إضافة إلى مسؤولين ورجال أعمال من دول عدة.أما، والمراسلات الإلكترونية التي تبادلها مع إبستين، فقد أحرجت، وقد دعاإلى أن يكون الأمير مستعداً للإدلاء بشهادته أمام. وفي، أقرّ البلاط الملكي بأنأقامت في منزل إبستين عام، مؤكداً في الوقت نفسه أنهاولم تقتصر التداعيات على العواصم الكبرى، إذ أدت التسريبات فيإلى، المستشار الحكومي ووزير الخارجية السابق، بعد نشر محادثات يُزعم أنها تظهر عرض إبستين عليه نساء شابات، وهو ماجملة وتفصيلاً.كما كشفت الوثائق عن مراسلات تورّط أسماء أخرى، من بينها، وزير التجارة في إدارة ترامب، و، الذي سارع إلى نفي أي علاقة شخصية أو زيارات لجزيرة إبستين، مؤكداً أنه. وبرزت أيضاً مراسلات قديمة بين، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد، و، التي عبّر واسيرمان لاحقاً عنعليها.ملفاتتضمنت ظهور بعضفي الصور أو الرسائل. لكن وجود الأسماء أو الصور في الوثائقفي الجرائم نفسها، فمعظم الظهور كان فيأو ضمن، مثل حضور مناسبات أو مراسلات تجارية. حتى الآن،تثبت تورط سياسيين أو رجال أعمال عرب في الجرائم الجنسية المرتبطة بإبستين، ويظل نشر الصور والرسائل، وليس دليلاً على ارتكاب جرائم.إن ما تكشفهيتجاوز حدود الفضيحة الفردية ليصل إلى، نجحت لسنوات في إخفاء جرائمها خلف واجهات أنيقة وخطابات أخلاقية رنانة. وهيبأن أخطر الجرائم لا تُرتكب دائماً في العلن، بل في، حين يتواطأعلى حساب أبسط حقوق الضحايا، وفي مقدمتهم