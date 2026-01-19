أمطار غزيرة متواصلة وتحذيرات من ارتفاع منسوب الخطر خلال الليلة ويوم الثلاثاء

تشهد عدة جهات من البلاد، منذ الساعات الأولى من اليوم،تركزت خاصة في الشمال الشرقي والوطن القبلي والعاصمة وضواحيها، وسط تحذيرات من تواصل التقلبات الجوية خلال هذه الليلة وصباح يوم الغد، مع ارتفاع منسوب الخطر في عدد من المناطق.وفي تصريح إذاعي، أوضح، الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس والباحث في علم المناخ، أن الوضع الجوي اتسم اليوم بتشكل، ما أدى إلى تسجيل كميات استثنائية من الأمطار في فترة زمنية وجيزة. وأشار إلى تسجيلبمحطة خاصة في منطقة، وهي كميات وصفها بالضخمة والخطيرة، خاصة في ظل تشبع التربة وامتلاء مجاري الأودية.وبيّن بحبة أن الأمطار لم تكن متواصلة بنفس النسق طيلة اليوم، لكنها عرفت ذروة قوية منذ الفجر، ثم عادت للاشتداد خلال ساعات المساء، مؤكدا أن، مع إمكانية تواصل الأمطار الغزيرة إلى حدود المساء، خصوصا في ولايات نابل وتونس وبن عروس وأريانة وبنزرت وزغوان، إضافة إلى شمال ولاية سوسة.وأوضح أن خطورة الوضع لا تكمن فقط في الكميات المنتظرة، بل فينتيجة تشبع الأرض، ما يجعل أي تساقط إضافي يتحول بسرعة إلى جريان سطحي وسيول، محذرا من المجازفة بعبور الأودية أو الطرقات المنخفضة، خاصة بالمناطق الجبلية على غرارحيث تم تسجيل تساقط أحجار وصخور بفعل جريان المياه.وحول التوقعات العددية، أفاد الخبير بأن بعض النماذج المناخية تتوقع كميات إضافية قد تتراوح بينفي عدد من المناطق، في حين ذهبت نماذج أخرى إلى توقعات أعلى، غير مؤكدة، تصل إلى مستويات قياسية. وأكد في هذا السياق أن حتى السيناريوهات “المتوسطة” تبقى مقلقة إذا ما أُضيفت إلى ما تم تسجيله فعليا خلال الساعات الماضية.وبخصوص بقية الجهات، أوضح بحبة أنقد يشهد بدوره أمطارا متفاوتة الشدة، مع تركّز محتمل في شمال المهدية وشمال القيروان والمنستير، في حين تبقى، باستثناء بعض المناطق الساحلية الشرقية.ودعا الخبير إلى، وتجنب التنقل إلا للضرورة القصوى، مع متابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن المصالح المختصة. كما شدد على ضرورة اليقظة خاصة خلال الساعات القادمة، مؤكدا أن الوضع يستوجب تعاملا حذرا إلى حين انقضاء هذه الموجة الجوية.ويُذكر أنكان قد رفع درجة التحذير إلى اللون البرتقالي بعدد من ولايات الشمال الشرقي، في انتظار تحيين التقديرات وفق تطور الوضع خلال الساعات القادمة.