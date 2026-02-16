توقيت العمل بالإدارات العمومية خلال شهر رمضان 1447 هجري / 2026
أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر اليوم الاثنين، أنّ توقيت العمل بالإدارات العموميّة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة سيكون خلال شهر رمضان المعظّم لسنة 2026 الموافق لـ 1447 هجري على النحو التالي:
* من يوم الاثنين إلى يوم الخميس:
من الساعة 08:00 صباحًا إلى الساعة 14:30 بعد الزوال.
* يوم الجمعة:
من الساعة 08:00 صباحًا إلى الساعة 13:30 بعد الزوال.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم أوقات العمل خلال الشهر الكريم بما يراعي خصوصية هذه الفترة.
