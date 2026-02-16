Babnet   Latest update 11:44 Tunis

توقيت العمل بالإدارات العمومية خلال شهر رمضان 1447 هجري / 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5efac06beee511.80580836_qghflojkipmne.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 16 Février 2026 - 10:31
      
أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر اليوم الاثنين، أنّ توقيت العمل بالإدارات العموميّة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة سيكون خلال شهر رمضان المعظّم لسنة 2026 الموافق لـ 1447 هجري على النحو التالي:

* من يوم الاثنين إلى يوم الخميس:

من الساعة 08:00 صباحًا إلى الساعة 14:30 بعد الزوال.

* يوم الجمعة:

من الساعة 08:00 صباحًا إلى الساعة 13:30 بعد الزوال.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم أوقات العمل خلال الشهر الكريم بما يراعي خصوصية هذه الفترة.
الاثنين 16 فيفري 2026 | 28 شعبان 1447
