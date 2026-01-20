وزارة التجهيز تعلن تسجيل انقطاعات بعدد من الطرقات المرقّمة في عدة ولايات
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، تسجيل انقطاعات واضطرابات بالطرقات المرقّمة بعدد من ولايات الجمهورية، وذلك على إثر تهاطل كميات هامة من الأمطار وارتفاع منسوب المياه.
ولاية تونس* ارتفاع منسوب مياه الأمطار وامتلاء حوض التجميع المحاذي للسفارة الأمريكية، ما انجرّ عنه فيضان المياه بالطريق الوطنية رقم 9 في الاتجاهين، مع إمكانية المرور مع ملازمة الحذر.
* فيضان المياه بالطريق الجهوية رقم 33 م2 بسبب امتلاء حوض التجميع المحاذي للسفارة الأمريكية، مما أدى إلى انقطاع حركة المرور، مع إمكانية العبور عبر محول حي السلامة.
* ارتفاع منسوب مياه الأمطار بالطريق الجهوية رقم 23 على مستوى ثكنة قمرت، مع إمكانية المرور مع توخي الحذر.
ولاية بن عروستم تسجيل انقطاع حركة المرور بالطرقات التالية:
* الطريق المحلية رقم 559 من جامع الشفاء إلى قصر بلدية بن عروس.
* الطريق الوطنية رقم 1 بين حمام الأنف وبرج السدرية.
* الطريق الوطنية رقم 3 قديم مدخل مدينة فوشانة (من ن.ك 3+500 إلى ن.ك 4+400).
* الطريق الوطنية رقم 559 (المكفوفين) على مستوى مفترق المركز القطاعي للنسيج SOGETEX.
* الطريق الوطنية رقم 557 رادس الشاطئ.
* الطريق الوطنية رقم 573 مرناق.
ولاية نابل* ارتفاع منسوب مياه وادي الجديدة ببوعرقوب من سد المصري، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالطريق الوطنية رقم 1 من ن.ك 41+500 إلى 41+900 بمنطقة بلي، مع إمكانية المرور بصعوبة.
* انقطاع حركة المرور بالطريق الجهوية رقم 27 ن.ك 3+500 أمام الثكنة.
* ارتفاع منسوب المياه بوادي الكبير دار شعبان الفهري – بني خيار بالطريق الجهوية رقم 27 ن.ك 28، حيث تم تحويل حركة المرور على الجسر الجديد المحاذي للجسر القديم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين السلامة.
* الطريق الجهوية رقم 26 ن.ك 11: طريق مقطوع على مستوى سيدي صالح.
* الطريق الوطنية رقم 1 ن.ك 36 مدخل قرمبالية.
* الطريق الجهوية رقم 26 من ن.ك 3 إلى 7+500 (من منشأة وادي سلتان إلى مفترق سوليمار ثم مقر فرع سليمان).
ولاية سوسة* غلق وقائي للطريق الوطنية رقم 1 قديم بالنفيضة بسبب ارتفاع منسوب المياه، وكذلك الطريق الجهوية رقم 48 أكودة.
* انقطاع الطريق الوطنية رقم 1 من ن.ك 24 إلى ن.ك 30.
ولاية بنزرت* ارتفاع منسوب المياه بالطريق الوطنية رقم 8 ن.ك 48,5.
ودعت وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بـ توصيات لجان مجابهة الكوارث، إلى حين تحسّن الوضع الجوي.
