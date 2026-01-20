وزارة التجهيز تعلن تسجيل انقطاعات بعدد من الطرقات المرقّمة في عدة ولايات

ولاية تونس





أعلنت، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء،بعدد من ولايات الجمهورية، وذلك على إثر* ارتفاع منسوب مياه الأمطار وامتلاء حوض التجميع المحاذي للسفارة الأمريكية، ما انجرّ عنه، مع إمكانية المرور مع ملازمة الحذر.* فيضان المياه بالطريق الجهوية رقمبسبب امتلاء حوض التجميع المحاذي للسفارة الأمريكية، مما أدى إلى، مع إمكانية العبور عبر* ارتفاع منسوب مياه الأمطار بالطريق الجهوية رقمعلى مستوى، مع إمكانية المرور مع توخي الحذر.تم تسجيلبالطرقات التالية:* الطريق المحلية رقممن جامع الشفاء إلى قصر بلدية بن عروس.* الطريق الوطنية رقمبين* الطريق الوطنية رقممدخل مدينة(من ن.ك 3+500 إلى ن.ك 4+400).* الطريق الوطنية رقم(المكفوفين) على مستوى مفترق المركز القطاعي للنسيج* الطريق الوطنية رقمرادس الشاطئ.* الطريق الوطنية رقممرناق.* ارتفاع منسوب مياهمن سد المصري، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالطريق الوطنية رقممن ن.كبمنطقة، مع إمكانية المرور بصعوبة.* انقطاع حركة المرور بالطريق الجهوية رقمن.كأمام الثكنة.* ارتفاع منسوب المياه بوادي الكبيربالطريق الجهوية رقمن.ك، حيث تم تحويل حركة المرور على الجسر الجديد المحاذي للجسر القديم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين السلامة.* الطريق الجهوية رقمن.ك: طريق مقطوع على مستوى* الطريق الوطنية رقمن.كمدخل* الطريق الجهوية رقممن ن.ك(من منشأة وادي سلتان إلى مفترق سوليمار ثم مقر فرع سليمان).للطريق الوطنية رقمبالنفيضة بسبب ارتفاع منسوب المياه، وكذلك الطريق الجهوية رقم* انقطاع الطريق الوطنية رقممن ن.ك* ارتفاع منسوب المياه بالطريق الوطنية رقمن.كودعت وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق إلىوالالتزام بـ، إلى حين تحسّن الوضع الجوي.