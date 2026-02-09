زيت الزيتون التونسي: كنزٌ عمره آلاف السنين يُهان ويُباع بثمن بخس بـ3.5 يورو للتر الواحد، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز

عندما تتحوّل التصدير إلى تصفية



دولة عاجزة ومصدّرون نهمون



فخّ الكمّ: نُنتج أكثر لنربح أقل



مبيدات، تتبّع، وصمتٌ متواطئ



فضيحة “النجاح” المزيّف



العلامة التجارية أو الفناء



خاتمة: التفريط في الزيت هو التفريط في الوطن



خمس رسائل واضحة إلى الحكومة بشأن زيت الزيتون: الدولة غائبة والفلاح يُستنزف



تونس لا تبيع زيت الزيتون في أوروبا، بل تُفرّط فيه. وما يحدث ليس حادثة سوق عابرة، بل نتيجة إخفاق سياسي ومؤسسي وثقافي. والمؤشر صادم: فحسب تحقيق نشرته صحيفةبتاريخ 9 فيفري 2026، يدخل زيت الزيتون التونسي اليوم إلى إيطاليا بسعر يقارب 3.5 يورو للتر الواحد، وهو سعر متدنٍّ إلى حدّ أنه أسقط الأسواق المحلية الإيطالية… ونزف في الوقت ذاته الفلاحين التونسيين بصورة أشدّ قسوة. أين الحكومة التونسية من هذه الفضيحة؟ ولمن تعود الفائدة من هذه الجريمة؟هذا الرقم ليس إنجازًا، بل اعترافٌ بالفشل.تُفيدبأن واردات إيطاليا من زيت الزيتون التونسي ارتفعت بنحو 40 بالمائة خلال عام واحد، ما ساهم في انهيار الأسعار ودفع حتى بعض المنتجين الإيطاليين إلى البيع بخسارة.لكن خلف الغضب الإيطالي تكمن مأساة تونسية أعمق بكثير: نحن نُصدّر دون قيمة مضافة، دون علامة تجارية، دون سردية، ودون حماية، ونُسلّم ذهبنا الأخضر إلى شبكات من المصدّرين الجشعين الذين يقتنصون الريع فيما يختنق الفلاحون.زيت تونس يُسحب ويُخلط ويُعبّأ في أماكن أخرى، ثم يُعاد بيعه تحت راية إيطالية أو أوروبية. أمّا تونس فتختفي من الملصق، ومعها يختفي السعر والاعتراف وكرامة المنتج.أين وزارة الفلاحة ووزارة التجارة؟ غائبتان. صامتتان. غير موجودتين.لم تفعلا شيئًا من أجل:* حماية زيت الزيتون التونسي من بقايا المبيدات والتلوّث،* إرساء منظومة تتبّع موثوقة،* الاستثمار في الجودة والحفظ والتخزين،* ولا، بالأخص، بناء استراتيجية وطنية للعلامة التجارية، كما فعلت إيطاليا وإسبانيا وحتى اليونان.النتيجة: زيت تونسي يُصدَّر سائبا، بلا هوية، مُلقى بين أيدي وسطاء لا يملكون سوى موهبة البيع السريع وبأرخص الأثمان. مافيات أعمال.هؤلاء ليسوا مُصدّرين، بل ريعيّون يعيشون على دونية القيمة.تحتفي وسائل الإعلام التونسية كل عام بـ“إنجاز” الإنتاج. لكن كثرة الإنتاج ليست انتصارًا عندما يُباع بثمن بخس. وتُذكّربأن ارتفاع الأسعار في أوروبا سنة 2024، بفعل الجفاف، شجّع الفلاحين التونسيين على غراسة المزيد من أشجار الزيتون. استثمروا، وعملوا، وانتظروا. وماذا اليوم؟ يبيعون دون كلفة الإنتاج، عاجزين عن تغطية الصيانة والريّ واليد العاملة والعصر.شجرة الزيتون ليست زراعة انتهازية. إنها شجرة مقدّسة، تتطلّب عناية دائمة، حتى عندما تُباع المحاصيل بخسارة. قتلها اقتصاديًا هو قتل حضارة فلاحية عمرها آلاف السنين.تستشهدبتقرير مُدين لمحكمة المحاسبات الأوروبية، يؤكد أن الرقابة على بقايا المبيدات والملوّثات في زيت الزيتون المستورد “منعدمة أو محدودة جدًا” في عدة بلدان، منها إيطاليا وإسبانيا. هذا الخلل خطر… وفرصة للمتحيّلين.يعترف بعض المنتجين الإيطاليين أنفسهم بأن زيت الزيتون التونسي غالبًا ما يكون جيّد الجودة. لكن غياب التتبّع يفتح الباب أمام كل أشكال التلاعب: الخلط، تزوير المنشأ، وتشويه الصورة عمدًا للضغط على الأسعار. وفي الأثناء، الدولة التونسية تُشيح بنظرها.الأخطر هنا هو خداع الرأي العام التونسي بالقول إن كل شيء على ما يرام، وأن الصادرات في ارتفاع، وأن تونس “تكسب حصصًا من السوق”. هذا غير صحيح.الدولة التي تُصدّر دون علامة لا تفتح أسواقًا، بل تخضع لها.والدولة التي تبيع بـ3.5 يورو للتر لا تجلب عملة صعبة، بل تدعم مُعبّئي الزيت الأجانب.اقتصاديون مرتجلون، ومنابر تلفزية متواطئة، وخطاب رسمي شعبوي يحوّلون هزيمة استراتيجية إلى “نجاح” إحصائي.إيطاليا تبيع زيت الزيتون كما يُباع النبيذ: أرض، تاريخ، عائلة، عاطفة. تونس تبيع سائلا بلا اسم. وما دمنا نرفض الاستثمار في:* علامات تونسية قوية،* ملصقات جودة موثوقة،* حضور تجاري مباشر في أوروبا،* مخاطبة المستهلك النهائي وإغوائه،سنظل البستان الخفيّ لأوروبا، محكومين بالإنتاج لإثراء الآخرين.فضيحة زيت الزيتون ليست فلاحية، بل سياسية وثقافية.الدولة التي لا تحمي أكثر منتجاتها رمزية لا تحمي شيئًا.والدولة التي تترك فلاحيها يبيعون بخسارة تخون ذاكرتها وترهن مستقبلها.تونس لا تعاني مشكلة في إنتاج زيت الزيتون.بل تعاني مشكلة في الجرأة الاستراتيجية.وما دمنا نخلط بين الكمّ والقيمة، ستبقى شجرة الزيتون واقفة… لكن الفلاح سيبقى راكعًا.1.توضيح: دون جودة محمية وتتبّع وسعر مرجعي، الكمّ يدمّر القيمة.2.تذكير: الزيت التونسي يخرج سائبا، والقيمة تبقى في أوروبا، والفلاح يدفع الثمن.3.الرسالة الأساسية: التقاعس العمومي يصنع رابحين (المصدّرين) وخاسرًا وحيدًا (الفلاح).4.تفكيك الوهم: كثرة الإنتاج ليست نجاحًا عند البيع بثمن بخس.5.البعد الثقافي: تضحية بإرثٍ حضاري عمره آلاف السنين مقابل ريع تصدير قصير المدى.