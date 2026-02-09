Babnet   Latest update 07:29 Tunis

ترامب يهاجم عرض السوبر بول: "إهانة لأمريكا وفوضى مقرفة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69897d904a9301.55962742_efilqjonhkgpm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 09 Février 2026 - 06:34
      
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة عرض ما بين الشوطين في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول"، واصفا إياه بأنه "سيئ للغاية" و"من أسوأ العروض على الإطلاق".

واستهدف ترامب الأداء باللغة الإسبانية، معتبرا إياه "بلا معنى" و"إهانة لعظمة أمريكا"، مشيرا إلى أن "لا أحد يفهم كلمة مما يقوله هذا الرجل، والرقص مقرف خاصة للأطفال الصغار".


وأضاف ترامب في بيان له أن العرض "صفعة على وجه" البلاد التي تحقق "إنجازات قياسية" مثل أفضل سوق أسهم وخطط تقاعد في التاريخ، محذرا من أن "وسائل الإعلام الكاذبة" ستشيد به.



كما طالب دوري NFL بإلغاء "قاعدة ركلة البداية الجديدة السخيفة فورا"، مستخدما ختاما شعاره "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".
