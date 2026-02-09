Babnet   Latest update 11:25 Tunis

الإعلان عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي المنتخب لجمعية القضاة التونسيين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5da9bc26677238.44067463_phkolejnqgifm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 09 Février 2026 - 11:01
      
أعلن المكتب التنفيذي المنتخب لجمعية القضاة التونسيين، صباح اليوم الإثنين، عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي، وذلك على النحو التالي:

* رئيس الجمعية: أنس الحمادي

* نائب رئيس الجمعية: عائشة بن بلحسن
* الكاتب العام: أمير قوبعة
* أمين المال: رضا بوليمة

* الكاتب العام المساعد: فاكر المجدوب
* أمين المال المساعد: أنور عثمان
* عضو منسق عام: علي خليف
* عضو مكلف بالهياكل: محمد بن مفتاح
* عضو مكلف بالعلاقات مع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني: مفيدة محجوب
* عضو مكلف بالنشاط العلمي والبحوث والدراسات: آمنة النصيري
* عضو مكلف بالنشاط العلمي والبحوث والدراسات: هندة بن الحاج محمد

وأوضح المكتب التنفيذي للجمعية، في بلاغ له اليوم، أنه على إثر انعقاد المؤتمر الخامس عشر لجمعية القضاة التونسيين والإعلان عن النتائج النهائية، اجتمع المكتب الجديد أمس الأحد بمقر انعقاد المؤتمر بالحمامات، وذلك لتوزيع الوظائف طبقًا لمقتضيات الفصلين 11 و17 من النظام الأساسي للجمعية.
