مسنّة في الـ85 من العمر تصل إلى إيطاليا على متن قارب هجرة غير نظامية من سواحل المهدية
كشف مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن مسنّة تبلغ من العمر 85 عامًا وصلت إلى إيطاليا على متن قارب هجرة غير نظامية انطلق من سواحل المهدية.
وأوضح أن المعنية التحقت بابنها بعد أن رُفضت جميع محاولاتها للحصول على تأشيرة سفر نظامية عن طريق المسارات القنصلية الرسمية، ما دفعها إلى اختيار طريق الهجرة غير النظامية..
