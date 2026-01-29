مسنّة في الـ85 من العمر تصل إلى إيطاليا على متن قارب هجرة غير نظامية من سواحل المهدية‎

كشف مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن مسنّة تبلغ من العمروصلت إلى إيطاليا على متنانطلق من سواحل المهدية.وأوضح أن المعنية التحقت بابنها بعد أن رُفضت جميع محاولاتها للحصول على تأشيرة سفر نظامية، ما دفعها إلى اختيار طريق الهجرة غير النظامية..