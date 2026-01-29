Babnet   Latest update 23:05 Tunis

مسنّة في الـ85 من العمر تصل إلى إيطاليا على متن قارب هجرة غير نظامية من سواحل المهدية‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697bd541d12ba3.31564077_oinfqgkemhpjl.jpg width=100 align=left border=0>
AI Creation / صورة توضيحية
كشف مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن مسنّة تبلغ من العمر 85 عامًا وصلت إلى إيطاليا على متن قارب هجرة غير نظامية انطلق من سواحل المهدية.

وأوضح أن المعنية التحقت بابنها بعد أن رُفضت جميع محاولاتها للحصول على تأشيرة سفر نظامية عن طريق المسارات القنصلية الرسمية، ما دفعها إلى اختيار طريق الهجرة غير النظامية..

