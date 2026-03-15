فريال يوسف تنفعل على الهواء: أنا مستقرة في مصر.. وأنتظر قرار القضاء‎

ثقة في القضاء المصري



نفت الفنانةصحة الأنباء التي تحدثت عن مغادرتها مصر على خلفية أزمتها مع الفنانة المصرية، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة وضعها الشخصي والمهني.وأوضحت، في تصريح على قناة العربية، أن حياتها ما تزال مستقرة في مصر، مشيرة إلى أن منزلها هناك لا يزال قائمًا، وأن العاملين لديها يواصلون أداء مهامهم بشكل طبيعي، بما يعكس استمرار ارتباطها بالوسط الفني المصري.وبيّنت أن وجودها الحالي في تونس يرتبط بتصوير عمل درامي جديد، إلى جانب رغبتها في قضاء فترة من شهر رمضان مع أسرتها، مؤكدة أنها استغلت هذه المناسبة للبقاء بالقرب من عائلتها.وتطرقت يوسف إلى تطورات الخلاف القضائي القائم بينها وبين نادية الجندي، مشيرة إلى أنها الطرف المتضرر في القضية، وأنها سلّمت جميع الوثائق والمستندات اللازمة للجهات القضائية المختصة، معربة عن ثقتها في عدالة القضاء المصري وقدرته على إنصافها.وكانت الفنانة التونسية قد تقدمت سابقًا ببلاغ رسمي ضد الجندي، اتهمتها فيه بالسب والقذف والتشهير، معتبرة أن بعض التصريحات الصادرة عنها ألحقت ضررًا بسمعتها المهنية والشخصية، ما دفعها إلى اللجوء للمسار القانوني.ويعود أصل الخلاف إلى تصريحات إعلامية أدلت بها فريال يوسف بشأن مشاركتها في مسلسلالذي عُرض عام 2015، حيث أكدت أنها لم تتحصل على كامل مستحقاتها المالية، وهو ما أعقبه تعليق حاد من نادية الجندي اعتبرته يوسف مسيئًا، لتتطور القضية لاحقًا إلى نزاع قضائي.