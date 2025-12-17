فريال يوسف تتقدّم ببلاغ رسمي ضد نادية الجندي بتهم السبّ والقذف والتشهير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694268f7e4c373.38494747_jlmpogeinqkhf.jpg width=100 align=left border=0>

تقدّمت الممثلة التونسية فريال يوسف/قراجة ببلاغ رسمي إلى الجهات القضائية المختصة ضد الممثلة والمنتجة المصرية نادية الجندي، تتهمها فيه بالسبّ والقذف والتشهير، على خلفية تصريحات إعلامية وصفتها فيها بـ«الفنانة الفاشلة».



وأفادت فريال يوسف، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية، أنّ نادية الجندي أطلقت هذه التصريحات في عدد من اللقاءات التلفزيونية والصحفية، وذلك ردًّا على تصريحات سابقة لفريال عبّرت فيها عن ندمها على مشاركتها في مسلسل «أسرار»، الذي كانت الجندي بطلة له ومنتجته، مرجعة ذلك إلى عدم تقاضيها كامل مستحقاتها المالية عن العمل.









وأضافت فريال يوسف، خلال حوار تلفزيوني، أنّ تصريحات نادية الجندي تجاوزت حدود النقد الفني، معتبرة أنها ألحقت بها أضرارًا مادية ومعنوية، خاصة بعد أن اتهمتها الجندي، بحسب البلاغ، بمحاولة «التسلّق على نجوميتها».



وقدّم محامي فريال يوسف إلى جهات التحقيق مقاطع فيديو تتضمن اللقاءات التي وردت فيها التصريحات محلّ الشكوى، مبيّنًا ما خلّفته من أضرار على موكلته على المستويين المهني والشخصي.



وبحسب ما أورده الإعلام المحلي، قرر النائب العام إحالة البلاغ إلى نيابة التجمع الخامس بالقاهرة للتحقيق فيه، حيث قُيّد تحت عدد 82 لسنة 2025 جنح اقتصادية، مع توقّعات باستدعاء نادية الجندي لاستجوابها بخصوص الاتهامات المنسوبة إليها.

وأضافت فريال يوسف، خلال حوار تلفزيوني، أنّ تصريحات نادية الجندي تجاوزت حدود النقد الفني، معتبرة أنها ألحقت بها أضرارًا مادية ومعنوية، خاصة بعد أن اتهمتها الجندي، بحسب البلاغ، بمحاولة «التسلّق على نجوميتها».وقدّم محامي فريال يوسف إلى جهات التحقيق مقاطع فيديو تتضمن اللقاءات التي وردت فيها التصريحات محلّ الشكوى، مبيّنًا ما خلّفته من أضرار على موكلته على المستويين المهني والشخصي.وبحسب ما أورده الإعلام المحلي، قرر النائب العام إحالة البلاغ إلىبالقاهرة للتحقيق فيه، حيث قُيّد تحت عدد، مع توقّعات باستدعاء نادية الجندي لاستجوابها بخصوص الاتهامات المنسوبة إليها.