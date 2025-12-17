Babnet   Latest update 07:32 Tunis

كاتب عام جامعة البنوك: الموظفون تعرّضوا للظلم والقطاع يتجه إلى تصعيد احتجاجي جديد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f1e6954132d3.09549755_hkogienflqmpj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Decembre 2025 - 07:32 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أكد كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمينات، أحمد الجزيري، أن الموظف البنكي تعرّض لما وصفه بـالظلم والقهر، مشيرًا إلى وجود ضغط متزايد من القواعد النقابية على الجامعة من أجل تنفيذ إضراب مفتوح، وذلك في تصريح لبرنامج «في 60 دقيقة» على إذاعة ديوان أف أم.

وأوضح الجزيري أن عددًا من الموظفين تعرّضوا إلى الطرد والنقلة التعسفية والاقتطاع من الأجور، على خلفية الإضراب الذي نفّذه القطاع يومي 3 و4 نوفمبر الماضيين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل مساسًا بالحقوق النقابية ومحاولة للضغط على العاملين.



وأكد كاتب عام الجامعة أن قانون المالية لسنة 2025 ألحق أضرارًا مباشرة بموظفي البنوك، منتقدًا ما اعتبره صمت الدولة تجاه التحركات الاحتجاجية المتواصلة، ومنددًا بما وصفه بسياسة الهروب إلى الأمام بدل فتح باب الحوار الجدي.

وفي السياق ذاته، أعلن موظفو قطاع البنوك والتأمين والمؤسسات المالية، في بيان صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، استعدادهم للدخول في إضراب قطاعي ثانٍ دفاعًا عن حقوقهم.

كما أقرّ البيان جملة من التحركات التصعيدية الفورية، من بينها حمل الشارة الحمراء، وتنفيذ وقفات احتجاجية أمام بعض المؤسسات، إلى جانب التحضير لـ«يوم غضب» لموظفي القطاع أمام مؤسسات الإشراف، ردًا على ما وصفوه بسياسة غلق الأبواب ومصادرة الحق في التفاوض.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320378


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 | 26 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:47
12:22
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
12° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-12
21°-15
17°-15
18°-14
17°-13
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2994,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :