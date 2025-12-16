رئيس الجمهورية يصدر عفوا يفضي الى الافراج عن 2014 سجينا بمناسبة عيد الثورة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5db88eac2fcd47.47981575_ghiqkjlofnepm.jpg width=100 align=left border=0>

بمناسبة عيد الثورة ، أصدر رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، الاثنين، عفوا رئاسيّا يُفضي إلى الإفراج عن 2014 سجينًا.



كما أسدى رئيس الدّولة تعليماته بتمتيع 674 سجينًا إضافيّا بالسّراح الشّرطي.