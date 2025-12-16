رئيس الجمهورية يصدر عفوا يفضي الى الافراج عن 2014 سجينا بمناسبة عيد الثورة

الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 | 25 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:07
14:47
12:22
07:25
05:53
الرطــوبة:
% 100
21°
15°
الــرياح:
2.06 كم/س
15°
تونس
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
21°-15
20°-13
21°-15
17°-14
17°-12
- Avoirs en devises
24038,2
(15/12)
- Jours d'importation
101
- 1 € = 3,42158 DT 1$ =2,91899 DT
- Solde Compte du Trésor (15/12) 3330,9 MDT
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 27 010) لماذا يباع زيت الزيتون التونسي بأق
( 20 150) قرعة مونديال 2026: تونس في مجموعة
( 17 988) وزارة الشؤون الثقافية تنعى رحيل ا
( 17 946) عامر بحبة: منخفضان صحراويان في الط
( 17 833) موجة برد وأمطار غزيرة في الطريق…
( 16 870) المنتخب التونسي يواجه البرازيل في
( 16 260) العربي سناقرية: "بعد ما فعله منتخ
( 15 248) عامر بحبّة يحذّر: أمطار قياسية ومن
( 14 871) الحبيب خضر يردّ على تصريحات أمين م
( 14 792) لجنة المالية بالبرلمان تصادق على م
( 13 753) رئيس الجمهوريّة يستدعي سفير الاتحا
( 13 178) ظهور النمس فوق أسطح منازل بباردو…
( 12 176) كأس العرب 2025 – المنتخب التونسي ي
( 12 114) الزيت التونسي الشبح في أوروبا ..ما
( 12 057) كأس العرب قطر 2025: المنتخب التونس
( 11 812) المفوضيّة الاوروبية ترد على استدعا
( 11 545) طفرة في إنتاج الكروفات… ولكنّها بل
( 11 399) لسعد بن عثمان " لمين النهدي والمنج
( 11 297) الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ال
( 10 681) عامر بحبة: منخفضات باردة وأمطار غز
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320314