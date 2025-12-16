Babnet   Latest update 14:05 Tunis

وزير التجارة يؤكد ان المنافسة الدولية قوية وتستوجب العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69414d3e7ba823.23102331_lhqiekfmjgonp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 16 Decembre 2025 - 13:33
      
اكد وزير التّجارة وتنمية الصّادرات، سمير عبيد أن المنافسة والمزاحمة على المستوى الدولي شديدة وقوية وهو ما يستوجب العمل بصفة تشاركية وإحكام التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة ضمن "فريق تونس للتصدير"لتحقيق الأهداف والمشاركة الهادفة وحسن تمثيل تونس دوليا.
كان ذلك خلال اشرافه على الاجتماع الرابع ل"فريق تونس للتصدير " المنتظم امس الاثنين بمركز النهوض بالصادرات، بحضور الرئيس المدير العام لدار المصدر والمدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ورئيسة الهيئة التونسية للاستثمار إلى جانب ممثلين عن مختلف الهياكل التابعة للقطاعين العام والخاص ذات الصلة وبمشاركة الممثلين التجاريين للمركز، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الثلاثاء.
ويعد "فريق تونس للتصدير"  من الآليات الفعالة لتبادل الأفكار والمقترحات التي تساهم في دفع القطاع التصديري وتحقيق أهدافه والعمل سويا على الترويج للعلامة التونسية، وفق ما اكده وزير التجارة الذي لاحظ ان الحضور التونسي يجب أن ينطلق من هذا الفضاء للمحافظة على صورة تونس في المحافل الدولية وجلب الاستثمارات.

واكد الوزير دور تمثيليات مركز النهوض بالصادرات في تسهيل نفاذ المنتوجات التونسية وخدمات الشركات التونسيّة في الأسواق الخارجيّة، باعتبارها حلقة الوصل بين السوق المحلية والأسواق الخارجية من جهة، وفي توفير المعلومة الاقتصادية والتجارية والتي تساهم في استغلال الفرص المتاحة للترويج للمنتوجات التونسية خاصة منها زيت الزيتون والتمور وتعزيز التواجد بالخارج، من جهة أخرى، خاصة أن تونس تزخر بمخزون ثري ومتنوع وجودة مشهود لها في الأوساط الدولية.

وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض ودراسة مشروع البرامج الترويجية لمختلف الهياكل لسنة 2026 وذلك لإعداد برنامج ترويجي وطني متناسق ومتكامل يعكس الأولويات الوطنية ويدعم توحيد الجهود بين مختلف المتدخلين استنادا على مصفوفة منتج-سوق التي تبين الإمكانيات غير المستغلة والأسواق المستهدفة لأخذها بعين الاعتبار على مستوى البرمجة، وفق المصدر ذاته .
وفي هذا الإطار أكد الحاضرون  ضرورة العمل على التركيز على الأسواق الآسيوية لما لها إمكانيات غير مستغلة من المنتوجات التونسية وسهولة النفاذ إليها من الناحية اللوجستية.
وسيتم عقد اجتماعات دورية لفريق تونس للتصدير لمتابعة مشاغل المصدرين بصفة متواصلة ومستمرة وإيجاد الحلول للمشاكل التي تمت إثارتها حسب ما تقتضيه المرحلة الحالية.
 
 


Babnet

