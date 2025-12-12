Babnet   Latest update 11:28 Tunis

الحبيب خضر يردّ على تصريحات أمين محفوظ بفيديو ويعلّق: "حتى يُكتب عند الله كذّابا"

نشر المحامي والمقرّر العام لدستور 2014، الحبيب خضر، مساء الخميس 11 ديسمبر، مقطع فيديو ردّ فيه على التصريحات التي أدلى بها أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ.

واكتفى خضر بإرفاق الفيديو بتدوينة مقتضبة جاء فيها: "حتى يُكتب عند الله كذّابا"، في إشارة إلى ما اعتبره افتراءً صدر عن محفوظ.



وكان أمين محفوظ قد صرّح لموقع الكتيبة بأن خضر قال خلال مناقشات دستور 2014:
"إذا رفضتم عملنا بعد سنة سنظل ماكثين على قلوبكم وسنأخذ سنة أخرى ونعدّ دستورا آخر، وإن رفضتموه سنعيد الكرّة"، مؤكدا أنه وثّق هذه "المقولة" في أحد كتبه.

وفي الفيديو الذي نشره، عرض الحبيب خضر المقطع الأصلي من مداولات المجلس الوطني التأسيسي، حيث قال فيه:
"أسوأ رسالة سياسية نبعث بها إلى شعبنا أن نقول لهم: رفضتم عملنا بعد سنة سنظل ماكثين على قلوبكم وسنأخذ سنة أخرى ونعدّ دستورا آخر، وإن رفضتموه سنعيد الكرّة. هذا المنطق يجعلنا كالمتشبّثين بالكراسي، وهي أسوأ رسالة نبعثها."

وبذلك فنّد خضر ما نُسب إليه، مؤكدا أن حديثه آنذاك كان رفضًا لهذا المنطق وليس تبنّيا له.


