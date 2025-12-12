كاس امم افريقيا (المغرب 2025): افضل هدافي المسابقة عبر التاريخ

مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 بين 21 ديسمبر 2025 و18 جوان 2026، يعود الاهتمام إلى أبرز الهدافين الذين صنعوا تاريخ البطولة، وتركوا بصمتهم في سجلات هذه المنافسة القارية العريقة.



في ما يلي قائمة بأبرز الهدافين في تاريخ نهائيات كأس أمم إفريقيا:



صامويل إيتو (الكاميرون) – 18 هدفًا



لوران بوكو (كوت ديفوار) – 14 هدفًا



راشيدي ياكيني (نيجيريا) – 13 هدفًا



حسن الشاذلي (مصر) – 12 هدفًا



ديدييه دروغبا (كوت ديفوار) – 11 هدفًا



حسام حسن (مصر) – 11 هدفًا



باتريك مبوما (الكاميرون) – 11 هدفًا



يُعدّ إيتو الهداف التاريخي للمسابقة بـ(0.62 هدف في المباراة) خلال مشاركته في ست نسخ بين 2000 و2010.تُوّج باللقب في أول نسختين له، وحصل علىفي 2006 و2008 (5 أهداف في كل نسخة).يمتلك 56 هدفًا دوليًا في 114 مباراة، وهو الهداف التاريخي للكاميرون.أسطورة هجوم القرن الماضي، توّج بالحذاء الذهبي في نسختي 1968 و1970، مسجّلًابين هذه الأهداف، حقّقبتسجيله 5 أهداف في مباراة واحدة أمام إثيوبيا.أحرز 14 هدفًا في 12 مباراة بمعدل تهديفي يُعدّ الأفضل بين كبار الهدافين:قائد الجيل الذهبي لنيجيريا والمتوّج بلقب 1994.فاز بالحذاء الذهبي وأفضل لاعب في نسخة تونس 1994.سجّل 13 هدفًا في 20 مباراة، وأنهى مسيرته الدولية بـيمتلك أفضل معدل تهديف في تاريخ البطولة:(12 هدفًا في 8 مباريات).شارك في ثلاث نسخ، منها 1963 حيث توّج بالحذاء الذهبي بـ6 أهداف، وسجّل 5 أهداف في نسخة 1970، بينها ثلاثية أمام كوت ديفوار.وهوالذي سجّل "هاتريك" في نسختين مختلفتين.شارك في خمس نسخ وسجّل 11 هدفًا في 21 مباراة.وصل إلى النهائي مرتين (2006 و2012) دون التتويج.أنهى مشواره الدولي بـ، كأفضل هداف في تاريخ "الأفيال".أحد أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة عبر التاريخ، بسبع نسخ.تُوّج بثلاث بطولات بفارق زمني بلغ 20 سنة (1986 – 2006).تقاسم صدارة هدافي نسخة 1998 بسبعة أهداف.سجّل 11 هدفًا في 21 مباراة، وهو الهداف التاريخي لمصر بـأحد ركائز منتخب الكاميرون في التتويج ببطولتي 2000 و2002.أحرز 11 هدفًا في 17 مباراة (0.65 هدف للمباراة).من أبرز لحظاته تسجيل هاتريك أمام زيمبابوي سنة 2004، وهدف في نهائي 2000 أمام نيجيريا.