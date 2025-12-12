كاس امم افريقيا (المغرب 2025): افضل هدافي المسابقة عبر التاريخ
مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 بين 21 ديسمبر 2025 و18 جوان 2026، يعود الاهتمام إلى أبرز الهدافين الذين صنعوا تاريخ البطولة، وتركوا بصمتهم في سجلات هذه المنافسة القارية العريقة.
في ما يلي قائمة بأبرز الهدافين في تاريخ نهائيات كأس أمم إفريقيا:
صامويل إيتو (الكاميرون) – 18 هدفًايُعدّ إيتو الهداف التاريخي للمسابقة بـ 18 هدفًا في 29 مباراة (0.62 هدف في المباراة) خلال مشاركته في ست نسخ بين 2000 و2010.
تُوّج باللقب في أول نسختين له، وحصل على الحذاء الذهبي في 2006 و2008 (5 أهداف في كل نسخة).
يمتلك 56 هدفًا دوليًا في 114 مباراة، وهو الهداف التاريخي للكاميرون.
لوران بوكو (كوت ديفوار) – 14 هدفًاأسطورة هجوم القرن الماضي، توّج بالحذاء الذهبي في نسختي 1968 و1970، مسجّلًا 6 أهداف ثم 8 أهداف.
بين هذه الأهداف، حقّق رقمًا قياسيًا بتسجيله 5 أهداف في مباراة واحدة أمام إثيوبيا.
أحرز 14 هدفًا في 12 مباراة بمعدل تهديفي يُعدّ الأفضل بين كبار الهدافين: 1.17 هدف لكل مباراة.
راشيدي ياكيني (نيجيريا) – 13 هدفًاقائد الجيل الذهبي لنيجيريا والمتوّج بلقب 1994.
فاز بالحذاء الذهبي وأفضل لاعب في نسخة تونس 1994.
سجّل 13 هدفًا في 20 مباراة، وأنهى مسيرته الدولية بـ 37 هدفًا في 62 مباراة.
حسن الشاذلي (مصر) – 12 هدفًايمتلك أفضل معدل تهديف في تاريخ البطولة: 1.50 هدف لكل مباراة (12 هدفًا في 8 مباريات).
شارك في ثلاث نسخ، منها 1963 حيث توّج بالحذاء الذهبي بـ6 أهداف، وسجّل 5 أهداف في نسخة 1970، بينها ثلاثية أمام كوت ديفوار.
وهو اللاعب الوحيد الذي سجّل "هاتريك" في نسختين مختلفتين.
ديدييه دروغبا (كوت ديفوار) – 11 هدفًاشارك في خمس نسخ وسجّل 11 هدفًا في 21 مباراة.
وصل إلى النهائي مرتين (2006 و2012) دون التتويج.
أنهى مشواره الدولي بـ 65 هدفًا في 105 مباريات، كأفضل هداف في تاريخ "الأفيال".
حسام حسن (مصر) – 11 هدفًاأحد أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة عبر التاريخ، بسبع نسخ.
تُوّج بثلاث بطولات بفارق زمني بلغ 20 سنة (1986 – 2006).
تقاسم صدارة هدافي نسخة 1998 بسبعة أهداف.
سجّل 11 هدفًا في 21 مباراة، وهو الهداف التاريخي لمصر بـ 69 هدفًا في 177 مباراة.
باتريك مبوما (الكاميرون) – 11 هدفًاأحد ركائز منتخب الكاميرون في التتويج ببطولتي 2000 و2002.
أحرز 11 هدفًا في 17 مباراة (0.65 هدف للمباراة).
من أبرز لحظاته تسجيل هاتريك أمام زيمبابوي سنة 2004، وهدف في نهائي 2000 أمام نيجيريا.
