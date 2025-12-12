9 سنوات سجنا لشاب نشر مقطع اعتداء ... لفتاة بالمنار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن شاب لمدة 9 سنوات، وذلك على خلفية نشره على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق اعتداءً جنسيا تعرّضت له فتاة بجهة المنار.



ووفق المعطيات المتوفّرة، فقد تمّت مجابهة المتهم بالمقطع المصوّر الذي تولّى تنزيله، ليعترف بما نُسب إليه خلال التحقيق.





