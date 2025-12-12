مصطفى عبد الكبير: جريمة قتل الشابين في مدنين «عمليّة تصفية»

أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، في تصريح إعلامي على موجات إذاعة جوهرة أف أم اليوم الجمعة، بأنّ مقتل الشابين في مدنين يُعدّ «عملية تصفية» بالنظر إلى المعطيات الأولية التي توصّلت إليها الجهات الأمنية.



وأوضح عبد الكبير أنّ الصور الأولية التي عاينتها الوحدات الأمنية تُظهر الشابين مكبّلي الأيدي وعليهما آثار عنف واضحة، وقد دُفنا في منطقة بعيدة عن مقرّ سكناهما، وذلك بعد فقدان الاتصال بهما منذ 2 نوفمبر الماضي.



تفاصيل اختفاء الشابين والعثور على الجثتين



تزايد خطورة الجريمة في تونس



دعوة عاجلة لتعزيز المنظومة الأمنية واللوجستية



وأشار إلى أنّ الشابين غادرا منزليهما في بن قردان وتوجّها نحو مركز ولاية مدنين، قبل أن ينقطع الاتصال بهما تمامًا. وبعد أسابيع طويلة من البحث، تمّ التفطّن لوجود جثتيهما فيتبعد أكثر منعن مقرّ سكناهما، حيث عثر عليهما أحد الرعاة صدفة.وبيّن أنّ، وتمّ رفعلإجراء التحاليل اللازمة قصد التأكد من الهوية بشكل نهائي، الأمر الذي سيؤجل عملية تسليم الجثتين إلى حين صدور النتائج المخبرية.وشدّد عبد الكبير على أنّ تفاصيل الحادثة، من التكبيل إلى الدفن في منطقة نائية، تجعلها «عملية تصفية» لا مجرد جريمة قتل عادية، لافتا إلى أنّ، سواء من حيث العدد أو من حيث بشاعة الأساليب المعتمدة.وأكد أن الجريمة اليوم أصبحت أكثر تعقيدًا وتشعبًا، بفعلوتغير طبيعة الظواهر الاجتماعية، مما يستوجب مضاعفة الجهود لمواجهتها.وطالب رئيس المرصد بـوإسنادها بالإمكانات اللوجستية الضرورية، خاصة في المناطق الداخلية والحدودية، ملاحظًا ضعف التجهيزات في بعض المعتمديات التي تفتقر حتى إلى مراكز للحماية المدنية، رغم أهميتها في التدخل السريع عند الحوادث والجرائم.كما دعا إلى إشراك العائلات والمجتمع المدني في جهود مقاومة الجريمة، والتبليغ عن أي سلوك مشبوه، معتبرًا أنّبين الدولة والمجتمع.