كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025) – القائمة الرسمية لمنتخب تونس

أعلن مدرب المنتخب التونسي سامي الطرابلسي اليوم الخميس عن القائمة الرسمية للاعبين الذين سيمثلون تونس في نهائيات كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025، المقررة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 جانفي القادم.



حراسة المرمى





* أيمن دحمان (النادي الصفاقسي)



* بشير بن سعيد (الترجي الرياضي)

* نور الدين فرحاتي (الملعب التونسي)

* صبري بن حسن (النجم الساحلي)



خطّ الهجوم

* إلياس سعد (أوغسبورغ الألماني)

* إلياس العاشوري (كوبنهاغن الدنماركي)

* سيبستيان تونكتي (سلتيك الاسكتلندي)

* فراس شواط (النادي الإفريقي)

* حازم المستوري (دينامو محج قلعة الروسي)

* سيف الدين الجزيري (الزمالك المصري)



وسط الميدان

* إلياس السخيري (فرانكفورت الألماني)

* حسام تقا (الترجي الرياضي)

* فرجاني ساسي (الغرافة القطري)

* إسماعيل الغربي (أوغسبورغ الألماني)

* محمد الحاج محمود (لوغانو السويسري)

* حنبعل المجبري (برنلي الإنقليزي)

* نعيم السليتي (الشمال القطري)

* محمد علي بن رمضان (الأهلي المصري)



خطّ الدفاع

* ياسين مرياح (الترجي الرياضي)

* منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي)

* ديلان برون (سيرفت السويسري)

* آدم عروس (قاسم باشا التركي)

* نادر الغندري (أخمت غروزني الروسي)

* محمد بن علي (الترجي الرياضي)

* يان فاليري (شيفيلد وانسداي الإنقليزي)

* علي العابدي (نيس الفرنسي)

* مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي)

