فتح الحسابات بالعملة الأجنبية: من له الحق؟.. توضيح رئيس لجنة المالية بمجلس النوّاب

قدّم عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نوّاب الشعب، خلال حضوره في فقرة Arrière Plan على إذاعة الجوهرة، توضيحات مفصلة بخصوص أهم الإجراءات التي جاء بها قانون المالية الجديد، وفي مقدمتها شروط الانتفاع بالسيارة العائلية وإمكانية فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية بالنسبة للتونسيين المقيمين.



السيارة العائلية: لمن تُمنح وما هي شروطها؟



توفير العملة لاقتناء السيارة



فتح الحسابات بالعملة الأجنبية: من له الحق؟



الضريبة على الثروة: ما الذي سيتغيّر؟



أوضح الهاني أنّ الامتياز الخاص بالسيارة العائلية موجّه، وهو امتياز يُمنحفي حياة العائلة. ويتيح القانون اقتناء سيارةبسعة أسطوانيةالامتياز يخضع لأداءات محددة تشمل. وفي حال توريد سيارة مستعملة، يجب أن، معكما ضبط القانون سقفاً للدخل العائلي للانتفاع بهذا الامتياز:* بالنسبة لعائل يتكون من: يجب ألا يتجاوز الدخل* في حال عمل الزوجين: يُرفع السقف إلىوأكد الهاني أنّ هذه الآلية ستخضع لأمر ترتيبي سيصدر في غضونيحدد بدقة إجراءات الانتفاع، على أن تتم معالجة كل مطلب في أجلاعترف الهاني بوجود إشكال واقعي يتعلق بتوفير العملة الأجنبية عند توريد السيارات، لكنه أوضح أن القانون ينص علىيمكّن المقيمين من شراء العملة، إضافة إلى إمكانية استعماللتمويل عملية الشراء. كما يسمح التوريد في بعض الحالات بأن يكونوبيّن أن عدد السيارات المخصصة لهذا الامتياز يتراوح بين، ويمثلكشف الهاني أنمن قانون المالية الجديد أحدث تغييراً جوهرياً في قانون الصرف، إذ أصبح بإمكانفتح حساب بالعملة الأجنبية، خلافاً لما كان معمولاً به منذ تسعينات القرن الماضي.هذه الحسابات يمكن تغذيتها حصرياً عبر:* مبالغ متأتية منغير المستعملة بعد السفر.* تحويلات قانونية بالعملة القابلة للتحويل.وشدّد على أنّ هذا الحساب، ويُشترط إثبات مصدر العملة عند الإيداع.تطرّق الهاني أيضاً إلى تفاصيل الضريبة على الثروة، والتي تم توسيع مجال تطبيقها لتشملالتي تتجاوز قيمتها سقفاً محدداً. وأوضح أن:* العقارات التي تتجاوز قيمتهاتخضع لضريبة بـ* ما فوقيخضع لضريبة بـوتشمل الضريبة الأصول المالية باستثناء:وأشار الهاني إلى وجود بعض الغموض في ما يتعلق بملكية الأسهم وتقييمها ضمن هذه الضريبة، وهو ملف ما يزال محلّ نقاش بين اللجنة ووزارة المالية.يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، أكد ان قانون المالية لسنة 2026، سيحال، طبق الفصل 18 من المرسوم المنظم لعمل المجلس، إلى رئيس الجمهورية، وذلك في إطار صلاحياته الدستورية. وأوضح بأنّ النسخة المحالة هي النسخة المصادق عليها من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب .وكان مجلس نواب الشعب صادق على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 برمته، يوم 4 ديسمبر، وصادق مجلس الجهات والاقاليم على القانون ذاته وبرمته فجر يوم 7 ديسمبر 2025..ولم تفلح اللجنة المتناصفة /10 نواب من المجلسين/، في إيجاد إتفاق على نص موحد حول الفصول الخلافية وأنهت أشغالها يوم، الثلاثاء.