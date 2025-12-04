Babnet   Latest update 20:13 Tunis

شركة النّقل بتونس تعلن عن توقف الجولان كليا على الخط الحديدي تونس/حلق الوادي/المرسى (ت.ح.م) نهاية الأسبوع

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/tgm2014.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 19:30 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلنت شركة نّقل تونس، الخميس، عن توقف الجولان كليا على الخط الحديدي تونس/حلق الوادي/المرسى (ت.ح.م)، كامل يومي السبت والأحد 6 و7 ديسمبر 2025.

ويتنزل هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر عن الشركة، في إطار إنجاز مشروع تجديد جسر قنال "خير الدين"، حيث سيتم إعادة تركيز الخطوط الهوائية الكهربائية بين محطتي "حلق الوادي الكازينو" و "خير الدين" على المسلك رقم 1 (في اتجاه المرسى).



وأكدت الشركة، استئناف الجولان على سكة واحـدة يوم، الإثنين 8 ديسمبر 2025، في الجزء الممتد بين محطتي "تونس البحرية" و"حلق الوادي كازينو" والجزء الممتد بين محطتي "خير الدين" و"المرسى الشاطئ".

وسيتمّ خلال هذين اليومين، وفق المصدر ذاته، من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة العاشرة مساء تعزيز السفرات على خط الحافلة رقم 347 الرابط بين تونس البحرية بمعدّل سفرة كل 20 دقيقة، من خلال تخصيص 6 حافلات منها 4 مزدوجة يوم السبت وكل 30 دقيقة يوم الأحد بواسطة 4 حافلات مزدوجة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319727


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 ديسمبر 2025 | 13 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:16
05:44
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-10
16°-10
17°-12
20°-14
21°-14
  • Avoirs en devises
    24651,1

  • (04/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,93836 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/12)   725,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :