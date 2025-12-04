شركة النّقل بتونس تعلن عن توقف الجولان كليا على الخط الحديدي تونس/حلق الوادي/المرسى (ت.ح.م) نهاية الأسبوع

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/tgm2014.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت شركة نّقل تونس، الخميس، عن توقف الجولان كليا على الخط الحديدي تونس/حلق الوادي/المرسى (ت.ح.م)، كامل يومي السبت والأحد 6 و7 ديسمبر 2025.



ويتنزل هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر عن الشركة، في إطار إنجاز مشروع تجديد جسر قنال "خير الدين"، حيث سيتم إعادة تركيز الخطوط الهوائية الكهربائية بين محطتي "حلق الوادي الكازينو" و "خير الدين" على المسلك رقم 1 (في اتجاه المرسى).









وأكدت الشركة، استئناف الجولان على سكة واحـدة يوم، الإثنين 8 ديسمبر 2025، في الجزء الممتد بين محطتي "تونس البحرية" و"حلق الوادي كازينو" والجزء الممتد بين محطتي "خير الدين" و"المرسى الشاطئ".



وسيتمّ خلال هذين اليومين، وفق المصدر ذاته، من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة العاشرة مساء تعزيز السفرات على خط الحافلة رقم 347 الرابط بين تونس البحرية بمعدّل سفرة كل 20 دقيقة، من خلال تخصيص 6 حافلات منها 4 مزدوجة يوم السبت وكل 30 دقيقة يوم الأحد بواسطة 4 حافلات مزدوجة.