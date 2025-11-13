Babnet   Latest update 07:35 Tunis

ترامب يخرج على البروتوكول ويسأل الشرع عن عدد زوجاته لتقديم الهدايا لهن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691570f3658118.79410255_kgfnhpomlqiej.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 06:10 قراءة: 1 د, 16 ث
      
في لقاء غير تقليدي يعكس أسلوبه المميز، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدية عطرية لضيفه الرئيس السوري أحمد الشرع، في المكتب البيضاوي وسأله عن عدد وزجاته لتقديم العطور لهن.

قدم ترامب زجاجتين من العطر واحدة للرئيس الشرع، وأخرى لزوجته — في لحظة خروج عن البروتوكولات الرسمية، وهي ممارسة اعتاد عليها ترامب في لقاءاته مع شخصيات عالمية.



وفي تفاعل مفاجئ وودي، لم يُفوت ترامب الفرصة لطرح سؤال للتندر، سأل فيه الرئيس الشرع: "كم عدد زوجاتك؟" — في إشارة معروفة إلى العادات الثقافية والدينية، ما أثار ضحكات خفيفة في المكتب البيضاوي.


وامتدت لمسة العطر إلى وزراء الوفد السوري، حيث تلقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، رشةً من العطر أيضا، في أجواء تخللها تبادل للود والدعابة، ساعدت على كسر الجليد في بداية المحادثات الرسمية.

ولم يُفوّت الرئيس الشرع الفرصة لتقديم هدايا رمزية عميقة من التراث السوري، طالبا من المترجمة أن تشرح لترامب أهميتها التاريخية. فقدم له نماذج أصلية تمثل إنجازات إنسانية قديمة لا مثيل لها، من بينها:

نسخة من أبجدية أوغاريت، التي تُعدّ أقدم أبجدية معروفة في التاريخ البشري، ونموذج لأقدم نوتة موسيقية تم اكتشافها في المخطوطات القديمة، وتُرجَع إلى حضارة أوغاريت أيضا.

ونسخة من أول تعرفة جمركية في التاريخ، مستمدة من وثائق قديمة تعود إلى عصور ما قبل الميلاد.

وقد كانت هذه الهدايا، التي تجسد عمق الحضارة السورية، رسالة ثقافية هادئة لكنها قوية، تعيد تذكير العالم بأن سوريا ليست مجرد أرض صراع، بل مهد لبعض أعظم إنجازات الإنسانية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318383


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 13 نوفمبر 2025 | 22 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:13
14:52
12:11
06:55
05:26
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet26°
11° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-11
27°-15
27°-17
28°-17
26°-18
  • Avoirs en devises
    25099,9

  • (12/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41026 DT        1$ =2,94980 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/11)   747,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*