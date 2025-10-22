قيس سعيّد: كما قال جرير للفرزدق، لما وضعت على الفرزدق ميسمى... وضغا البغيث جدعت أنف الأخطل‎

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس، 21 أكتوبر الجاري بقصر قرطاج، بسارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة وأكد أنه يتابع الوضع اناء الليل واطراف النهار في كل مكان... في قابس وعديد المدن الاخرى.



وقال رئيس الجمهورية " في قابس لو كان الدغباجي على قيد الحياة لوقف مع الاهالي بصموده البطولي التاريخي للتصدي للمتٱمرين على الشعب التونسي" مضيفا بأن الاهالي الصادقين الثابتين المؤمنين بحقهم الطبيعي يتصدون لمن يريدون توظيف الامهم لحساباتهم المعروفة.



وتابع بالقول " أهالي قابس وضعوا برنامجا منذ 2013 وكنت بينهم لوضع مخطط ينهي هذه الكارثة البيئية واليوم بشعور مفعم بالمسؤولية والوطنية تظاهر اهلنا في قابس بكل حرية والشعب التونسي في كل مكان من هذا الوطن العزيز قادر على تخطي كل الصعاب وتقديم الحلول التي يقبل بها".وأشار الي وجود مرتزقة يسعون للمتاجرة بٱلام التونسيين بصفة عامة وأهالي قابس بصفة خاصة وقال "كانوا يبيعون الاوهام بل كانوا يريدون التفريط في المجمع الكيميائي، هؤلاء المرزقة لفظهم التاريخ ولن يعودوا كما يتوهمون بهذا الشكل المفضوح البائس اليائس ولا مجال للمتاجرة بالام التونسيين".وأضاف متحدثا عن احتجاج أهالي قابس "الشعب بوعيه الثابت غير المسبوق ووقوفه الي جانب قوات الامن هو السور المنيع الذي ستتكسر عليه كل محاولات تأجيج الاوضاع وهو الذي يلقن الخونة والعملاء الدرس تلو الدرس ويوجه اليهم كل يوم الصفعة تلو الصفعة".وختم حديثه بالقول "زعم هؤلاء أن سيغتالوا ارادة شعبنا فابشر بطول سلامة يا تونس، كما قال الجرير " زعم الفرزدق ان سيقتل مربعاابشر بطول سلامة يا مربع" وكما قال أيضا جرير للفرزدق "" اذا وضع الشعب التونسي وحقق ارادته الشعب الذي كان شعاره الشعب يريد سيضغ من هو من جنس المغيث وسيتم جذع من كان في صف الاخطل.