إيلي الطرابلسي يرد بغضب على دعوات تستهدف يهود تونس...

عبّر الناشط اليهودي التونسي إيلي الطرابلسي عن استيائه الشديد مما وصفه بـ"الهجوم غير المبرر على اليهود التونسيين"، وذلك عقب تداول تصريحات لبعض نشطاء أسطول الصمود نحو غزة تحدثوا فيها عن وجود تونسيين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وفي ردٍّ مباشر على تدوينة لناشطة دعت إلى "مراجعة جنسيات بعض العائلات اليهودية التونسية"، كتب الطرابلسي على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك تدوينة حادة اللهجة قال فيها:



"لا بد أن ترحلي إلى كوكب آخر...



تاريخ اليهود في تونس عندو أكثر من 3000 سنة...

مرا لا تنتج، فالحة كان في الكلام والبطولات الوهمية."

"تاريخ وجود اليهود في تونس لا يعود إلى 3000 سنة كما يُقال، بل إلى ما بعد سقوط الأندلس سنة 1492، حين لجأ اليهود السفارديم إلى شمال إفريقيا بعد طردهم من إسبانيا."

"لا يجوز الخلط بين اليهودية كديانة والصهيونية كحركة سياسية. اليهود التونسيون مواطنون مثل غيرهم، أما من ينتمي إلى الكيان الصهيوني فهو طرف سياسي في مشروع احتلالي."

"تونس بلاد الناس الكل، كل مواطن حر في معتقده ما دام يحترم قوانين البلاد وولاؤه لتونس قبل أي جهة أخرى."

"العنصرية لا تُبرَّر، لكن لا يمكن السكوت عمّن يساند جيشًا يحتل ويقتل الأبرياء. من يخدم في جيش الاحتلال يجب أن يُحاسَب قانونيًا مهما كانت ديانته."

"اليهود التوانسة مرحّب بهم، لكن من يحمل جوازًا إسرائيليًا أو شارك في جرائم ضد الفلسطينيين يجب أن يُحاكم كما حوكم مجرمو الحرب عبر التاريخ."

"كل تونسي، يهودي أو مسلم، ولاؤه يجب أن يكون لتونس فقط. لا لإسرائيل، لا لقطر، لا لأمريكا. الوطنية ما تتجزّاش."

"بكل لطف، نحب نسمع منك تصريح واضح: هل أنت ضد الإبادة في غزة وضد وجود الكيان الصهيوني؟ إن قلتها صراحة، سيحترمك الجميع أكثر."

"لا نريد فتنة جديدة في البلاد. تونس عاشت دائمًا بالتنوع والتسامح، واليوم المطلوب صوت العقل لا التحريض."

