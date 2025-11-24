Babnet   Latest update 13:52 Tunis

المؤتمر العلمي الدولي حول "المقاربات القانونية والانسانية من اجل هجرة نظامية" يوم 4 ديسمبر 2025 بتونس العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69243050a7efd5.73794527_ihlpfjmoqegnk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 13:43
      
تنظم الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام بالتعاون مع معهد الدراسات العليا بتونس، المؤتمر العلمي الدولي حول " المقاربات القانونية والانسانية من أجل هجرة نظامية " وذلك يوم 4 ديسمبر المقبل بتونس العاصمة.

ويشارك في هذا اللقاء العلمي نخبة من الكفاءات العلمية والقانونية من تونس والخارج الى جانب ممثلين عن الهياكل والمؤسسات الوطنية من أجل التباحث حول موضوع الهجرة غير المنظمة وهجرة الكفاءات ومختلف الأطر القانونية لتنظيمها



ويتضمن البرنامج مداخلات حول " القوانين والتشريعات في ما يخص الهجرة واللجوء " و" هجرة الكفاءات والتشريعات الايطالية في ميدان الهجرة واللجوء " و" الاطار القانوني لتنظيم الهجرة حسب معاهدة برشلونة " و"علاقة الهجرة غير النظامية بالجريمة المنظمة والارهاب " و" المقاربة الامنية ودورها في الحد من هذه الظاهرة " .


رصد


