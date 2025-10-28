Babnet   Latest update 10:23 Tunis

من بينهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب سابقا : أحكام بين 20 و30 سنة سجنا في حق رجال أعمال وقضاة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fbc17a239bfd0.68469143_mjkqfhopegnil.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 28 Octobre 2025 - 10:11 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ب30 سنة سجنا في حق الرئيس الاول لمحكمة التعقيب المعفى الطيب راشد و27 سنة سجنا في حق رجل الأعمال نجيب اسماعيل وب30 سنة سجنا في حق رجل الأعمال فتحي جنيح و20 سنة سجنا في حق قاضى معزول وذلك في قضية تعلقت بالارتشاء وتبييض الأموال والتدليس وتمكين الطيب راشد من مبالغ مالية هامة فاقت 3 مليون دينار مقابل تسوية قضايا تابعة لرجلي الأعمال المذكورين .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317442


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 أوكتوبر 2025 | 6 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:04
12:10
06:39
05:12
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-16
27°-17
26°-19
27°-19
26°-18
  • Avoirs en devises
    24807,8

  • (27/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41093 DT        1$ =2,93800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/10)   1169,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    