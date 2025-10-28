من بينهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب سابقا : أحكام بين 20 و30 سنة سجنا في حق رجال أعمال وقضاة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fbc17a239bfd0.68469143_mjkqfhopegnil.jpg width=100 align=left border=0>

قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ب30 سنة سجنا في حق الرئيس الاول لمحكمة التعقيب المعفى الطيب راشد و27 سنة سجنا في حق رجل الأعمال نجيب اسماعيل وب30 سنة سجنا في حق رجل الأعمال فتحي جنيح و20 سنة سجنا في حق قاضى معزول وذلك في قضية تعلقت بالارتشاء وتبييض الأموال والتدليس وتمكين الطيب راشد من مبالغ مالية هامة فاقت 3 مليون دينار مقابل تسوية قضايا تابعة لرجلي الأعمال المذكورين .