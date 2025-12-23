قرار قضائي في حق يوسف الشاهد ومهدي بن غربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694a89429e4af6.99699403_lqjiopnkfegmh.jpg width=100 align=left border=0>

قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تحديد جلسة 13 فيفري لمحاكمة رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ورجل الأعمال مهدي بن غربية ومتّهم ثالث، وذلك على ذمّة قضية ذات صبغة إرهابية.

