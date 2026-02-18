Babnet   Latest update 08:22 Tunis

التنمّر داخل المعهد ينتهي بمأساة: وفاة التلميذ ياسين متأثرًا بحروق خطيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69956bcc5e2633.03149789_plghqekniomfj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 08:22 قراءة: 0 د, 33 ث
      
توفي التلميذ ياسين (15 سنة)، أصيل معتمدية هبيرة من ولاية المهدية، بعد ثلاثة أيام بقسم العناية المركزة، متأثرًا بحروق خطيرة أصيب بها إثر إضرام النار في جسده باستعمال مادة قابلة للاشتعال، وفق ما تم تداوله.

وأفاد أحد أساتذته، في تصريح إذاعي، أن الفقيد، وهو تلميذ بالسنة الأولى ثانوي كان يواجه ممارسات تنمر داخل المعهد وخارجه، تمثلت، وفق شهادات أولية، في عبارات مسيئة وسخرية ومضايقات متكررة.

وقد تم الوقوف دقيقة صمت داخل المؤسسة التربوية ترحمًا على روحه، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات الرسمية لتحديد ملابسات الحادثة والمسؤوليات المحتملة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323855

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 18 فيفري 2026 | 30 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:31
18:05
15:36
12:40
07:04
05:38
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
10° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-10
20°-11
16°-11
16°-10
18°-8
  • Avoirs en devises 25068,3
  • (17/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38376 DT
  • (17/02)
  • 1 $ = 2,86644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/02)     960,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>