الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة في حيّ النصر: إيقاف المتهم الرئيسي وآخرين

الجمعة 13 فيفري 2026 | 25 شعبان 1447
انتهاء لعزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
17:59
15:32
12:40
07:10
05:43
انتهاء لعزارة
الرطــوبة:
% 59
20°
18°
الــرياح:
3.6 كم/س
14°
تونس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
20°-14
18°-11
13°-11
17°-11
17°-13
- Avoirs en devises 25650,2
- (12/02)
- Jours d'importation 108
- 1 € = 3,38500 DT
- (12/02)
- 1 $ = 2,85099 DT
- Solde Compte du Trésor (12/02) 1382,4 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (12/02) 27388 MDT
