ترامب يعلّق على زيارة وزير التجارة لجزيرة جيفري إبستين

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما تم تداوله بشأن زيارة وزير التجارة هوارد لوتنيك لجزيرة رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، مؤكّدًا خلال مؤتمر صحفي أنه لم يتحدث مع لوتنيك حول هذه الزيارة.وقال ترامب: “بحسب ما سمعت، كان لوتنيك في جزيرة إبستين مع زوجته وأولاده… أنا لم أكن هناك قط”.ويواجه لوتنيك دعوات متزايدة للاستقالة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين، بعد تقارير كشفت عن استمرار تواصله مع إبستين لسنوات، رغم إدانة الأخير عام 2008 في قضية تتعلق بالتحريض على دعارة قاصر.وخلال جلسة استماع في مقر الكونغرس الأمريكي الكابيتول هيل، خضع لوتنيك لاستجواب من قبل السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، حيث أقرّ بأنه زار الجزيرة عام 2012 مع زوجته وأطفاله، مؤكّدًا أن الزيارة اقتصرت على تناول الغداء لمدة ساعة، ونفى مشاهدته أي سلوك غير لائق.وأشار لوتنيك إلى أنه “لا يملك ما يخفيه”، معلنًا استعداده للتعاون مع اللجنة ومشاركة سجلاته الخاصة، ومشدّدًا على أنه لم يرتكب أي مخالفات.في المقابل، دافع البيت الأبيض عن الوزير، حيث أكد المتحدث كوش ديساي أن الإدارة تظل مركّزة على تحقيق نتائج للشعب الأمريكي، فيما شددت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت على أن لوتنيك يحظى بدعم كامل من الرئيس.وتأتي هذه التطورات في سياق تداعيات مستمرة لقضية إبستين، التي ما تزال تثير جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا في الولايات المتحدة.