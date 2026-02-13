الرابطة الأولى: ملعب 15 أكتوبر ببنزرت يحتضن مباراة مستقبل سليمان ومستقبل المرسى

برنامج الجولة الحادية والعشرين



الجمعة 13 فيفري 2026



السبت 14 فيفري 2026



الأحد 15 فيفري 2026



قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، أمس الخميس، تغيير ملعب مباراة المستقبل الرياضي بسليمان والمستقبل الرياضي بالمرسى، المقررة غدا السبت بداية من الساعة، من بئر بورقبة إلى ملعبببنزرت، في إطار الدفعة الثانية من الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.وكانت هيئة فريق الضاحية الشمالية للعاصمة تقدّمت باعتراض على برمجة المباراة في ملعب بئر بورقبة، معلّلة ذلك بعدم توفّر الشروط اللوجيستية اللازمة لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، بالإضافة إلى عدم استجابة الملعب المذكور لمتطلبات النقل التلفزي.ويقود الحكمطاقم تحكيم المباراة، في حين تم تعيينكحكم لتقنية الفار.(جميع المقابلات على الساعةالملعب التونسي – الأولمبي الباجيالحكم: محمد علي قروية // حكم الفار: فرج عبد اللاويشبيبة القيروان – النجم الساحليالحكم: محرز المالكي // حكم الفار: مجدي بلاغةمستقبل قابس – النادي البنزرتيالحكم: حمزة جعيد // حكم الفار: أمير العياديمستقبل سليمان – مستقبل المرسىالحكم: حسام بن ساسي // حكم الفار: حسني النايليالنادي الإفريقي – شبيبة العمرانالحكم: خليل الجريء // حكم الفار: نضال اللطيفالاتحاد المنستيري – الترجي الجرجيسيالحكم: منتصر بلعربي // حكم الفار: أمين الفقيراتحاد بن قردان – النادي الصفاقسيالحكم: هيثم الطرابلسي // حكم الفار: خالد قويدرسيتم تعيين مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي لاحقا.