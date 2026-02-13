الرابطة الأولى: ملعب 15 أكتوبر ببنزرت يحتضن مباراة مستقبل سليمان ومستقبل المرسى
قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، أمس الخميس، تغيير ملعب مباراة المستقبل الرياضي بسليمان والمستقبل الرياضي بالمرسى، المقررة غدا السبت بداية من الساعة 14:00، من بئر بورقبة إلى ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، في إطار الدفعة الثانية من الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.
وكانت هيئة فريق الضاحية الشمالية للعاصمة تقدّمت باعتراض على برمجة المباراة في ملعب بئر بورقبة، معلّلة ذلك بعدم توفّر الشروط اللوجيستية اللازمة لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”، بالإضافة إلى عدم استجابة الملعب المذكور لمتطلبات النقل التلفزي.
ويقود الحكم حسام بن ساسي طاقم تحكيم المباراة، في حين تم تعيين حسني النايلي كحكم لتقنية الفار.
برنامج الجولة الحادية والعشرين(جميع المقابلات على الساعة 14:00)
الجمعة 13 فيفري 2026ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – الأولمبي الباجي
الحكم: محمد علي قروية // حكم الفار: فرج عبد اللاوي
ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان – النجم الساحلي
الحكم: محرز المالكي // حكم الفار: مجدي بلاغة
ملعب قابس
مستقبل قابس – النادي البنزرتي
الحكم: حمزة جعيد // حكم الفار: أمير العيادي
السبت 14 فيفري 2026ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
مستقبل سليمان – مستقبل المرسى
الحكم: حسام بن ساسي // حكم الفار: حسني النايلي
الأحد 15 فيفري 2026ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي – شبيبة العمران
الحكم: خليل الجريء // حكم الفار: نضال اللطيف
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري – الترجي الجرجيسي
الحكم: منتصر بلعربي // حكم الفار: أمين الفقير
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان – النادي الصفاقسي
الحكم: هيثم الطرابلسي // حكم الفار: خالد قويدر
ملاحظة: سيتم تعيين مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي لاحقا.
