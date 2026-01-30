رياح شديدة وأمطار غزيرة مرتقبة: عامر بحبة يوضّح المناطق الأكثر تأثّرًا

الأمطار: تركّز بالشمال الغربي



الرياح: العنصر الأخطر في التقلبات



البحر شديد الاضطراب



توصيات السلامة



حذّر الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ عامر بحبة منبداية من يوم السبت، تشمل رياحًا شديدة وأمطارًا غزيرة، مع ذروة متوقعة مساء السبت وخلال الليل، وذلك خلال مداخلة له في برنامج على إذاعة الديوان.وأوضح أن تونس ستتأثريُعدّ أقوى من الاضطرابات المسجّلة خلال الأيام الماضية، سواء من حيث كميات الأمطار أو سرعة الرياح.بيّن الخبير أن الأمطار ستنطلق منذ صباح السبت على السواحل الشمالية والمناطق الغربية، على أن تتكثف آخر النهار وخلال الليل.(جندوبة، باجة، الكاف، سليانة وشمال بنزرت) سيكون الأكثر تأثرًا* الكميات المتوقعة تتراوح عمومًا بين* مرتفعات عين دراهم وبني مطير قد تسجلأما ولايات الوسط مثل القصرين وسيدي بوزيد والقيروان والساحل، فستشهد أمطارًا أضعف، غالبًا بين 5 و15 مم وبصفة محلية.وتتواصل الأمطار إلى صباح الأحد قبل أن يبدأ الاستقرار التدريجي.أكد بحبة أن، وقد تفوق في تأثيرها الأمطار.* المرتفعات الغربية وسلسلة الظهرية من القصرين إلى زغوان مرشحة لتسجيل* بعض النماذج تتوقع هبّات قد تصل إلى* الشمال عمومًا سيشهد رياحًا بين* الجنوب، خاصة تطاوين وقبلي وتوزر، سيتأثر برياح قوية مثيرة للرمال تقلّص مدى الرؤيةوأشار إلى أن هذه السرعات قد لا تُسجّل كلها رسميًا بسبب محدودية محطات القياس في بعض المرتفعات، لكنها تبقى واردة ميدانيًا.وفق المعطيات ذاتها، سيكون البحر:* ارتفاع الأمواج قد يتجاوز 10 أمتار في عرض البحر شمالًا* الظروف غير ملائمة تمامًا للأنشطة البحرية والصيددعا الخبير إلى:* تجنّب الاقتراب من الجدران المتداعية والأشجار* الحذر من الأعمدة الكهربائية والهياكل القابلة للسقوط* تثبيت المراكب جيدًا داخل الموانئ* تأجيل الأنشطة البحرية* توخي الحذر في التنقل خاصة أثناء ذروة الرياحكما أشار إلى أن تكرار المنخفضات الجوية سيستمر خلال الفترة القادمة، مع احتمال اضطراب جديد منتصف الأسبوع.من جهته، كان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أصدر نشرات متابعة تحذيرية بخصوص هذه التقلبات، داعيًا إلى اليقظة.