رياح شديدة وأمطار غزيرة مرتقبة: عامر بحبة يوضّح المناطق الأكثر تأثّرًا
حذّر الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ عامر بحبة من تقلبات جوية قوية بداية من يوم السبت، تشمل رياحًا شديدة وأمطارًا غزيرة، مع ذروة متوقعة مساء السبت وخلال الليل، وذلك خلال مداخلة له في برنامج على إذاعة الديوان.
وأوضح أن تونس ستتأثر بمنخفض جوي جديد يُعدّ أقوى من الاضطرابات المسجّلة خلال الأيام الماضية، سواء من حيث كميات الأمطار أو سرعة الرياح.
الأمطار: تركّز بالشمال الغربيبيّن الخبير أن الأمطار ستنطلق منذ صباح السبت على السواحل الشمالية والمناطق الغربية، على أن تتكثف آخر النهار وخلال الليل.
* الشمال الغربي (جندوبة، باجة، الكاف، سليانة وشمال بنزرت) سيكون الأكثر تأثرًا
* الكميات المتوقعة تتراوح عمومًا بين 30 و60 مم
* مرتفعات عين دراهم وبني مطير قد تسجل 70 إلى 100 مم محليًا
أما ولايات الوسط مثل القصرين وسيدي بوزيد والقيروان والساحل، فستشهد أمطارًا أضعف، غالبًا بين 5 و15 مم وبصفة محلية.
وتتواصل الأمطار إلى صباح الأحد قبل أن يبدأ الاستقرار التدريجي.
الرياح: العنصر الأخطر في التقلباتأكد بحبة أن الرياح ستكون أبرز عناصر الاضطراب الجوي، وقد تفوق في تأثيرها الأمطار.
* المرتفعات الغربية وسلسلة الظهرية من القصرين إلى زغوان مرشحة لتسجيل سرعات بين 100 و130 كلم/س
* بعض النماذج تتوقع هبّات قد تصل إلى 140 كلم/س محليًا
* الشمال عمومًا سيشهد رياحًا بين 80 و110 كلم/س
* الجنوب، خاصة تطاوين وقبلي وتوزر، سيتأثر برياح قوية مثيرة للرمال تقلّص مدى الرؤية
وأشار إلى أن هذه السرعات قد لا تُسجّل كلها رسميًا بسبب محدودية محطات القياس في بعض المرتفعات، لكنها تبقى واردة ميدانيًا.
البحر شديد الاضطرابوفق المعطيات ذاتها، سيكون البحر:
* شديد الهيجان إلى هائج جدًا
* ارتفاع الأمواج قد يتجاوز 10 أمتار في عرض البحر شمالًا
* الظروف غير ملائمة تمامًا للأنشطة البحرية والصيد
توصيات السلامةدعا الخبير إلى:
* تجنّب الاقتراب من الجدران المتداعية والأشجار
* الحذر من الأعمدة الكهربائية والهياكل القابلة للسقوط
* تثبيت المراكب جيدًا داخل الموانئ
* تأجيل الأنشطة البحرية
* توخي الحذر في التنقل خاصة أثناء ذروة الرياح
كما أشار إلى أن تكرار المنخفضات الجوية سيستمر خلال الفترة القادمة، مع احتمال اضطراب جديد منتصف الأسبوع.
من جهته، كان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أصدر نشرات متابعة تحذيرية بخصوص هذه التقلبات، داعيًا إلى اليقظة.
