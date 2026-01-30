خبير يُرجع الهبوط المفاجئ في أسعار الذهب إلى المضاربات

أرجعليونيد خازانوفإلىفي الأسواق العالمية.وأوضح أنترافق معوعدد من، في ظلبين التفاؤل والحذر.وبيّن أن ما يحدث في السوق يرتبط أساسًا بـ، مضيفًا أن جزءًا من المتعاملين راهنوا سابقًا على، في حين اتجه آخرون إلى، وهو ما انعكس مباشرة علىوسجّلتراجعًا إلى، بعد أن كان قد أغلق عندفي الجلسة السابقة، وفق المعطيات المتداولة في الأسواق.كما تراجعإلى، بعد أن كان قد تجاوز مستوىفي وقت سابق، مسجلًاالمصدر: نوفوستي