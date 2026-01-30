Babnet   Latest update 23:02 Tunis

خبير يُرجع الهبوط المفاجئ في أسعار الذهب إلى المضاربات

أرجع الخبير الصناعي في سوق الذهب ليونيد خازانوف الهبوط المفاجئ في أسعار الذهب إلى تحركات المضاربين وتراجع معنويات المستثمرين في الأسواق العالمية.

وأوضح أن الانخفاض الحاد في أسعار الذهب ترافق مع تراجع في أسعار الفضة وعدد من المعادن الأساسية، في ظل تغير سلوك المستثمرين بين التفاؤل والحذر.


وبيّن أن ما يحدث في السوق يرتبط أساسًا بـالمضاربات، مضيفًا أن جزءًا من المتعاملين راهنوا سابقًا على الصعود، في حين اتجه آخرون إلى المراهنة على الهبوط، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار.
وسجّل سعر الذهب تراجعًا إلى ما دون 4800 دولار للأونصة، بعد أن كان قد أغلق عند 5375.10 دولارًا في الجلسة السابقة، وفق المعطيات المتداولة في الأسواق.

كما تراجع سعر الفضة إلى أقل من 80 دولارًا للأونصة، بعد أن كان قد تجاوز مستوى 121 دولارًا للأونصة في وقت سابق، مسجلًا مستويات تاريخية.
المصدر: نوفوستي
