الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة المغرب ضد الكاميرون

يتطلع منتخب المغرب إلى إنهاء عقدته أمام منتخب الكاميرون في لقاءاتهما بكأس إفريقيا، في ظل سعيه لمواصلة حملته الناجحة في البطولة المقامة على ملاعبه وبلوغ نصف نهائي المسابقة القارية.



ويخوض المنتخب المغربي، الذي يحلم بالتتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1976، مواجهة قوية أمام المنتخب الكاميروني مساء اليوم الجمعة، ضمن الدور ربع النهائي، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.



تنطلق صافرة البداية في تمامبتوقيت، وبتوقيتتُبث المباراة على قناةبتعليق عربي، كما تُنقل مباشرة عبر قناةضمن البث الأرضي.افتتح المغرب مشاركته بالفوز على(2-0)، ثم تعادل مع(1-1)، قبل أن ينتصر على(3-0)، متصدّرًا مجموعته برصيد. وفي دور الـ16، تجاوزبصعوبة (1-0) ليضرب موعدًا مع الكاميرون.تُعد هذه المواجهة الرابعة بين المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاقها عام. حققفوزين، مقابل تعادل وحيد، فيما يبحثعن أول انتصار له في تاريخ مواجهاتهما بالبطولة.وكان أول لقاء بينهما قد انتهى بالتعادلفي نسخةبمصر، ثم خسر المغرب نصف نهائيعلى أرضه (0-1)، قبل أن يتجدد التفوق الكاميروني في افتتاح نسخةبالسنغال (1-0).وتحمل مواجهة الليلة طابعًا خاصًا، إذ تمثل أول لقاء بين المنتخبين في كأس إفريقيا خلال القرن الحالي، في اختبار جديد لطموحاتأمام أحد كبار القارة.