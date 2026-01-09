Babnet   Latest update 14:10 Tunis

الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة المغرب ضد الكاميرون

يتطلع منتخب المغرب إلى إنهاء عقدته أمام منتخب الكاميرون في لقاءاتهما بكأس إفريقيا، في ظل سعيه لمواصلة حملته الناجحة في البطولة المقامة على ملاعبه وبلوغ نصف نهائي المسابقة القارية.

ويخوض المنتخب المغربي، الذي يحلم بالتتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1976، مواجهة قوية أمام المنتخب الكاميروني مساء اليوم الجمعة، ضمن الدور ربع النهائي، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.


موعد المباراة
تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت تونس/الرباط، و22:00 بتوقيت مكة المكرمة.


القنوات الناقلة
تُبث المباراة على قناة beIN Sports MAX 1 بتعليق عربي، كما تُنقل مباشرة عبر قناة الرياضية المغربية (TNT) ضمن البث الأرضي.

مشوار المنتخب المغربي في البطولة
افتتح المغرب مشاركته بالفوز على جزر القمر (2-0)، ثم تعادل مع مالي (1-1)، قبل أن ينتصر على زامبيا (3-0)، متصدّرًا مجموعته برصيد 7 نقاط. وفي دور الـ16، تجاوز تنزانيا بصعوبة (1-0) ليضرب موعدًا مع الكاميرون.

سجل المواجهات في كأس إفريقيا
تُعد هذه المواجهة الرابعة بين المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاقها عام 1957. حقق منتخب الكاميرون فوزين، مقابل تعادل وحيد، فيما يبحث منتخب المغرب عن أول انتصار له في تاريخ مواجهاتهما بالبطولة.
وكان أول لقاء بينهما قد انتهى بالتعادل 1-1 في نسخة 1986 بمصر، ثم خسر المغرب نصف نهائي 1988 على أرضه (0-1)، قبل أن يتجدد التفوق الكاميروني في افتتاح نسخة 1992 بالسنغال (1-0).

وتحمل مواجهة الليلة طابعًا خاصًا، إذ تمثل أول لقاء بين المنتخبين في كأس إفريقيا خلال القرن الحالي، في اختبار جديد لطموحات أسود الأطلس أمام أحد كبار القارة.

