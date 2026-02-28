Tunisie : ces médias économiques en faillite intellectuelle, entre le silence complice et l’ignorance organisée

Il faut oser le dire, quitte à déranger les rédactions engourdies : laest en. Pas en défaut d’opinion, pas en défaut d’indignation, mais enAlors que la Tunisie estpar les plus grandes institutions internationales, nos médias regardent ailleurs. Ils commentent la rumeur, amplifient la polémique, recyclent les communiqués officiels… mais passent sous silence desconsacrées à notre économie, mensuellement et parfois hebdomadairement.Chaque mois,publie au moinssur la Tunisie. Énergie, banques, infrastructures, risque-pays, consommation : près deproduit un rapport d’environ, sans compter les notes spécifiques lors d’événements majeurs.diffuse uned’une, via ses canaux spécialisés, alimente également les marchés en analyses et alertes ciblées. Y compris sur la Tunisie, parfois par plusieurs flashs., et bien d’autres agences de presse économiques, traitent de la Tunisie intensément.Au total ? Entreconsacrées exclusivement à la Tunisie. Des pages qui parlent de nos, de notre, de nos, de la, des, des, de la, des. Des documents lus par les, les, les, les. Mais pas par le. Pourquoi ? Parce que nos médias n’y ont pas accès. Ou pire : parce qu’ils ne veulent pas y avoir accès.Ces rapports sont. De. En. Un coût réel pour des rédactions, dépendantes d’unet d’un. Voilà l’argument. Il est recevable… jusqu’à un certain point. Car. L’coûte de l’argent. L’coûte de l’argent. Mais quelle est la priorité d’un média économique, sinon d’accéder auxOn finance des, des, des. On mobilise des équipes, des « experts » pour commenter des déclarations politiques sans profondeur technique. Mais on n’investit pas dans l’achat mutualisé dequi conditionnent la. C’est un. Et ce choix est uneDeuxième tabou : la. Ces documents sont en. Or une partie significative des journalistes économiques tunisiens ne maîtrise pas suffisamment l’. Beaucoup sont formés dans une tradition d’, conceptuelle, théorique, parfois idéologique.Les rapportssont. Ils parlent. Ce n’est pas le même. Résultat : on évite ce qu’on ne maîtrise pas.Mais peut-on, en, prétendre analyser l’économie tunisienne sans lire l’anglais ? Peut-on parler desans lire ceux qui la notent ? Peut-on disserter sur lessans consulter ceux qui évaluent leur solidité ?Cedevient un. Pendant que lesintègrent l’information en temps réel, le citoyen tunisien reste prisonnier d’un, souvent, rarementCea un. Car ces rapports ne sont pas neutres : ils influencent les, les, laQuand une agence pointe laou la, cela finit par se traduire en décisions concrètes :. Ne pas relayer, analyser et vulgariser ces informations, c’est laisser le citoyen à l’écart d’enjeux qui affectent directement son, son, sesOn préfère le: dénoncer “les agences” sans lire leurs rapports. Accuser “les marchés” sans comprendre leurs modèles. Fustiger “l’ingérence” sans analyser les indicateurs.Cette posture est confortable. Elle évite l’. Elle évite la. Elle évite surtout de confronter lesà desparfois sévères mais souvent documentés.J’accuse les, officiels et privés, d’entretenir une forme de. Complicité par. Complicité par. Complicité par. Ils savent que ces documents existent. Ils savent qu’ils sont lus à, à, à, à. Ils savent qu’ils dessinent l’. Mais ils ne se battent pas pour y accéder. Ils ne mutualisent pas les coûts. Ils ne créent pas de. Ils ne forment pas leurs journalistes auxCe n’est pas seulement un. C’est un. Une presse économique qui ne lit pas lesdevient une presse de. Elle dépend des, des, des. Elle subit l’agenda au lieu de le construire.La Tunisie traverse une période de. Les citoyens ont le droit de savoir comment leur pays est. Ils ont le droit de comprendre les risques pesant sur leurs, sur leur, sur leurs. Ils ont le droit à uneIl est temps que les rédactions tunisiennes cessent de se réfugier derrière l’excuseet. Mutualisez les abonnements. Formez vos équipes. Nouez des partenariats académiques. Traduisez, synthétisez, vulgarisez. Faites votre métier.Sinon, assumez-le : vous ne faites pas de. Vous faites du