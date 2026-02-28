مدنين: إعداد برنامج متنوّع احتفاء بذكرى ملحمة 7 مارس ببن قردان

تنطلق معتمدية بن قردان من ولاية مدنين في إحياء الذكرى العاشرة لملحمة 7 مارس 2016 بداية من الاثنين المقبل 2 مارس، تاريخ بداية الاحداث سنة 2016 عندما تحصنت مجموعة إرهابية بأحد المنازل بمنطقة العويجاء ببن قردان، وتفطّن gها الأهالي لتنطلق المواجهات وتنتهي بالقضاء على 5 إرهابيين مقابل استشهاد مواطن، ثم يأتي فجر 7 مارس لتحبط جاهزية الوحدات الأمنية والعسكرية محاولة تنظيم داعش في السيطرة على اماكن حساسة وتنفيذ مخطط اقامة امارة داعشية ببن قردان.ويأتي برنامج إحياء ذكرى الملحمة هذه السنة متنوع الفقرات، إلّا أنّه لم يكتسي صبغة احتفالية، بل تميّز بطابع رمزي يرتكز اساسا على القوافل الصحية، وجانب علميّ يتضمن ندوة وخيمة علمية، ومسابقات رياضية، إلى جانب معرض للصناعات التقليدية، مع موكب رسمي يوم 7 مارس وقبله يوم 2 مارس حفل افتتاح بتحية العلم الوطني بمشاركة الوحدات العسكرية والأمنية والديوانية والحماية المدنية، واستقبال عائلات الشهداء والجرحى وتلاوة الفاتحة ترحما على شهداء الملحمة.كما سيتضمن اليوم الافتتاحي استعراضا للتشكيلات العسكرية والأمنية، وعروضا لرياض الاطفال، وتدشين معرض للصناعات التقليدية، لتتواصل بقية الفقرات من خلال استقبال المستشفى الجهوي ببن قردان لقافلة طبية متعددة الاختصاصات في اليوم الثاني، بالتوازي مع تركيز خيمة بساحة الاستقلال للتقصي عن الامراض المزمنة تمتد حتى 4 مارس الذي تنطلق فيه الفقرات الرياضية من سباقات للخيول العربية الاصيلة، ودورة في كرة القدم، وعروض في الرياضات الفردية تختتم يوم 6 مارس.وفي الجانب العلمي، ستنتظم ندوة علمية تحت عنوان "مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية والصحية بالوسط المدرسي وخارجه"، ستبحث في الظاهرة من جوانب مختلفة في اطار التوعية بخطر هذه الظاهرة، وسبل معالجتها، والتوقي منها حماية للتلاميذ وللمجتمع.وتتوج سلسلة الفقرات يوم 7 مارس 2026 بموكب رسمي لتلاوة الفاتحة على شهداء الملحمة بمقبرة سيدي خليف، وزيارة النصب التذكاري الذي يقوم شاهدا على ملحمة امتزجت فيها دماء الشهداء من الأمنيين والعسكريين بالمدنيين، وبمقاومة مشتركة نجح فيها حاملو السلاح والمواطنون في كسر شوكة الإرهاب، وإحباط مخطط إقامة امارة داعشية ببن قردان لتظل الراية الوطنية التونسيّة ترفرف عاليا.