وزارة الإشراف تُلَقن ال CNAM درسا وتُنصف المنخرط

بقلمفي معظم حالات النزاع بين المواطن والإدارة يقال كلام مثل "تِشكي وإلا ماتشكيش كيف كيف؛ ما تاخذش حقك مع مؤسسة تابعة للدولة".مواطن منخرط في صندوق التأمين على المرض ()، مركز باردو، يسلم بطاقة استرجاع مصاريف خالية من الأخطاء. تبقى البطاقة نائمة في المكاتب لمدة أسابيع بحالها. عند استفسار المنخرط عن سبب التعطيل يُشار إليه أنّ(أتعاب الطبيب المباشرة للمنخرط) بالتالي يتوجب أن يُطلب من الطبيب تحويل العلامة حتى تصبح"بش تِفهِمها الكنام" حسب تعبير الموظفة المكلفة.تتوالى رحلات المنخرط المكوكية إلى مقرلإقناعهم أن ليس هنالك أيّ داعٍ منطقي لتحويل تلك العلامة. تنتهي الحكاية بأن يقال للمنخرط "".هكذا وبكل برودة! سنرى. الحمد لله أنّ هنالكلِفَض مثل هذه التعطيلات وإنصاف صاحب الحق طالما أنّ هنالك حق.يتظلم المنخرط لدى. في البدء لم يوجَد أيّ أثر للشكاية في مكاتب. ثم أملٌ يليه شكٌّ فتشكيكٌ. ثم عودة الأمل تليها وُعودٌ فيأسٌ وقنوط.لكن كما يقول المثل "".فعلا، لقد تأخر البتّ في الحالة، لا لشيء سوى لأنّها أضحت متشعبة، والمُهمة صارت صعبة لا سيما أنّ في الأثناء تزايَد عدد بطاقات الاسترجاع في حق المنخرط وثلاثتها تحتوي على نفس الإشكال.أخيرا وليس آخرا، يرى المنخرط(طبعا حسب). البطاقة الأولى فالثانية. والثالثة ها هي في طور الإنجاز.الجميل والمطمئن في هذه النهاية هو أنّ. بل حتى التنازل (عن أتعاب الطبيب) الذي اقترحه المنخرط في البطاقة الثانية لم يتمّ اعتباره بل تم تثبيت رمزفيها على غرار البطاقة موضوع النزاع.الحمد لله أن لا يضيع حقٌّ وراءه طالب، وأن لا ينطلَى عبثٌ أمامه سلطة ساهرة.