ترامب يثير الجدل بعد مغادرته “مجلس السلام” وهو يحمل مطرقة ذهبية

غير عادي

لم يترك الرئيس ترامب المطرقة الذهبية عند مغادرة المكان وأخذها معه!

لا يمكن ان يفوت الذهب الخالص pic.twitter.com/fn5SM8KevK — الصين بالعربية (@mog_china) February 19, 2026

تفاعل واسع وتعليقات متباينة



😅 فظيع جداااا ترامب حرامي،

ترامب اليوم في مؤتمر السلام لاحظ أن المطرقة من الذهب الخالص فسرقها علي المباشر وطلع فيها الطيارة وبرغم إنه الرؤوساء نبهوه عمل نفسه مش فاهم🤣🤣🤣 pic.twitter.com/MVKpquPs7O — Mr.Ibrahim (Official)🥷🧭 (@Ibrahim04jh) February 19, 2026

بين الرمز والبروتوكول



أثار الرئيس الأمريكيتفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يغادر اجتماعًا لما يُعرف بـ“مجلس السلام” ممسكًا بمطرقة قيل إنها مصنوعة من الذهب الخالص.ويُظهر الفيديو ترامب وهو يطرق بالمطرقة في إشارة إلى اختتام الجلسة، ثم يصافح نائبهوهو يحملها بيده الأخرى، قائلاً: “أظن أننا سنأخذها معنا”.وجاء ذلك على وقع أغنيةالتي تُستخدم بشكل متكرر في فعالياته وحملاته، حيث صافح الرئيس الأمريكي عدداً من رؤساء الدول المشاركين في المجلس، بينما ظل ممسكًا بالمطرقة.أثار المشهد موجة من التعليقات الساخرة والتحليلات على المنصات الرقمية. وكتب أحد المعلقين: “لم يترك الرئيس ترامب المطرقة الذهبية وراءه حين غادر المكان، بل أخذها معه! الذهب الخالص شيء لا يُمكن تفويته”.في المقابل، اعتبر آخرون أن المشهد يحمل دلالات رمزية، مشيرين إلى أن تمسك ترامب بالمطرقة الذهبية يعكس صورة رجل الأعمال الذي يربط السياسة بمنطق الصفقات والقيمة المادية، خاصة وأن اللون الذهبي يشكل جزءًا بارزًا من صورته العامة، سواء في برجه الشهير في نيويورك أو في تفاصيل ظهوره الإعلامي.ولم يصدر توضيح رسمي بشأن طبيعة المطرقة أو ما إذا كانت جزءًا من مقتنيات المجلس أو مجرد عنصر بروتوكولي. غير أن المشهد أعاد إلى الواجهة الجدل الدائم حول أسلوب ترامب في إدارة الفعاليات الرسمية، الذي يمزج بين الرمزية السياسية والاستعراض الإعلامي.ويبقى الفيديو محل تداول واسع، بين من يراه لقطة عفوية، ومن يعتبره رسالة رمزية تتجاوز طابعها الاحتفالي.