Babnet   Latest update 11:57 Tunis

ترامب يثير الجدل بعد مغادرته “مجلس السلام” وهو يحمل مطرقة ذهبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69997d42370d81.72418471_gqlhomjfinpke.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 21 Février 2026 - 10:35 قراءة: 1 د, 48 ث
      
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يغادر اجتماعًا لما يُعرف بـ“مجلس السلام” ممسكًا بمطرقة قيل إنها مصنوعة من الذهب الخالص.

ويُظهر الفيديو ترامب وهو يطرق بالمطرقة في إشارة إلى اختتام الجلسة، ثم يصافح نائبه جي دي فانس وهو يحملها بيده الأخرى، قائلاً: “أظن أننا سنأخذها معنا”.


وجاء ذلك على وقع أغنية Y.M.C.A. التي تُستخدم بشكل متكرر في فعالياته وحملاته، حيث صافح الرئيس الأمريكي عدداً من رؤساء الدول المشاركين في المجلس، بينما ظل ممسكًا بالمطرقة.


تفاعل واسع وتعليقات متباينة

أثار المشهد موجة من التعليقات الساخرة والتحليلات على المنصات الرقمية. وكتب أحد المعلقين: “لم يترك الرئيس ترامب المطرقة الذهبية وراءه حين غادر المكان، بل أخذها معه! الذهب الخالص شيء لا يُمكن تفويته”.

في المقابل، اعتبر آخرون أن المشهد يحمل دلالات رمزية، مشيرين إلى أن تمسك ترامب بالمطرقة الذهبية يعكس صورة رجل الأعمال الذي يربط السياسة بمنطق الصفقات والقيمة المادية، خاصة وأن اللون الذهبي يشكل جزءًا بارزًا من صورته العامة، سواء في برجه الشهير في نيويورك أو في تفاصيل ظهوره الإعلامي.


بين الرمز والبروتوكول

ولم يصدر توضيح رسمي بشأن طبيعة المطرقة أو ما إذا كانت جزءًا من مقتنيات المجلس أو مجرد عنصر بروتوكولي. غير أن المشهد أعاد إلى الواجهة الجدل الدائم حول أسلوب ترامب في إدارة الفعاليات الرسمية، الذي يمزج بين الرمزية السياسية والاستعراض الإعلامي.

ويبقى الفيديو محل تداول واسع، بين من يراه لقطة عفوية، ومن يعتبره رسالة رمزية تتجاوز طابعها الاحتفالي.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324018

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 21 فيفري 2026 | 3 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:34
18:08
15:38
12:40
07:01
05:34
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
18°-10
21°-8
21°-9
21°-10
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:57 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>