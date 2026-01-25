ما تصفه تونس اليوم بإنجاز فيبات يبدو، أكثر فأكثر، وكأنه. فالمعادلة بسيطة وخطيرة في آن واحد: مياه مدعّمة تُضخّ في فواكه شديدة الاستهلاك للماء، ثم تُصدَّر هذه الفواكه مقابل عملة صعبة قصيرة الأجل، من دون احتساب الكلفة البيئية والاجتماعية والمالية الحقيقية لهذه الصفقة.تحتفي تونس بتصدير الفواكه، لكنها الأجدر أن تقلق لأنها في الواقع. فخلف البلاغات المتفائلة والأرقام الصاعدة، تختبئ حقيقة يتمّ تجاهلها عمدًا: كل بطيخة تُباع، وكل رمّانة تُشحن إلى أوروبا أو الخليج، هيهذه ليست استعارة بيئية، بل. ففي سنة 2025، صدّرت تونس فواكه بقيمة، أي ما يعادل. يُقدَّم هذا الرقم كنجاح، لكنه في جوهره أقرب إلىويُستَشهد بارتفاع الصادرات بنسبةمقارنة بسنة 2024، كدليل على حيوية القطاع الفلاحي. لكن حيوية مقارنة بماذا؟ بالتأكيد ليس مقارنةًتونس بلد شبه جاف، يعاني عجزًا هيكليًا في المياه: السدود تنضب، الموائد المائية تتراجع، والماء الصالح للشرب يُقنّن في مدن بأكملها. ومع ذلك، وقع الاختيار على، مدعّمة، وموجّهة لا لتغذية السكان، بل لإرضاء أسواق خارجية قادرة على الدفع.نتحدث هنا عن… ثماني عشرة صنفًا مُصدَّرًا، أغلبها يتطلب ريًا مكثفًا. وقد بلغ إجمالي إنتاج المحاصيل الصيفية الرئيسية والفواكه ذات النواة. ارتفع إنتاج التفاح بـ، واللوز الجاف بـ، والمشمش بـ. وكل نقطة نمو تعني، وكل طن مُصدَّر يعنيجوهر الفضيحة يكمن هنا:تُحتسب بأسعار زهيدة لا تعكس ندرتها، ولا كلفة تعبئتها، ولا قيمتها الاستراتيجية. وهذا الدعم لا يُدرج أبدًا ضمن كلفة التصدير. والنتيجة واضحة: تونس لا تبيع فواكه تنافسية، بل. تصنع وهمًا بالربحية عبر تحويل المال العام والمياه النادرة إلى ميزة تنافسية مصطنعة.الأسواق الأوروبية هي المستفيد الأول. فقد استوعبت، ثاني وجهة للصادرات التونسية، نحو، تلتهابـ. هذه الدول، الغنية والمنظمة وذات السياسات الفلاحية القوية، لا تستورد الفواكه التونسية لأنها أفضل، بل لأنها، تحديدًا لأن الماء فيها بلا سعر حقيقي. وهكذا، تستهلك أوروبادون أن تدفع ثمنها، لا اقتصاديًا ولا سياسيًا.ويبلغ المشهد حدّ العبث عند النظر إلى أسواق الخليج. فقد استوردتنحوبقيمة، تلتها. دول غنية، شديدة التصحّر، تشتري من تونس فواكه أُنتجت بمياه تُقنّن على المواطنين التونسيين أنفسهم. إنها: بلد فقير مائيًا يدعّم غذاءً طازجًا لبلدان غنية رأسماليًا.كالعادة، يُقدَّم تبرير العملة الصعبة. يُقال إن تونس تحتاج إلى التصدير لدعم ميزانها التجاري. لكن ما قيمةحين لا تُحتسب الكلفة الحقيقية للمياه؟وما وزنها أمام، و، و، والاستثمارات الضخمة التي ستُفرض لتحلية المياه، والحفر أعمق، ومحاولة إصلاح ما لا يُصلَح؟ هذا النموذج لا يخلق ثروة، بلالأخطر أن المؤشرات الفلاحية بدأت تتحوّل إلى اللون الأحمر. فقد تراجع إنتاج، و. المردودية الحدّية للماء تنهار: نحتاج إلى. الاستمرار في التصدير في هذه الظروف ليس استراتيجية، بل. نعصر ليمونة جافة، ثم نحتفي ببضع قطرات.ويُقدَّم فتح أسواق جديدة، مثل، كتنويع جريء. لكنه في الواقع. تصدير التوت الأزرق التونسي إلى أقاصي العالم، ببصمة مائية ولوجستية مرتفعة، في بلد يقطع الماء عن مواطنيه، هويُسوَّق كنجاح دبلوماسي. نحتفل بولوج أسواق بعيدة، بينما يصبح الماء رفاهًا منزليًا.البطيخة المُصدَّرة ليست فاكهة، بلوصندوق الرمان المشحون ليس إنجازًا، بلبهذا النسق، لن تكون تونس قريبًا قادرة على المنافسة لا في الفواكه ولا في الماء. ستكون قد تعلّمت فقط كيف، إلى أن تستنفدها بالكامل. وحين ينفد الماء حقًا، ستجد الأسواق الأوروبية والخليجية موردين آخرين. أما تونس، فستبقى بسدود فارغة، وأراضٍ متملّحة، وبلاغات انتصار فقدت معناها.ترجمة للنص الأصلي: