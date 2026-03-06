Babnet   Latest update 15:44 Tunis

استئناف تونس : أحكام تتراوح بين 8 و9سنوات سجنا ضد عدد من رجال الأعمال في قضية تتعلق ببيع مبيدات فلاحية منتهية الصلوحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg>
Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 15:00 قراءة: 1 د, 10 ث
      
 اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الخميس، احكاما تتراوح بين 8 و9سنوات سجنا ضد عدد من رجال الأعمال في قضية موضوعها بيع مبيدات فلاحية منتهية الصلوحية، وفق ما اكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

 وأوضح المصدر القضائي أن الاحكام تراوحت بين 8 اعوام وستة أشهر و 9 اعوام وستة أشهر مع خطايا مالية هامة فاقت المليار و 300 الف دينار  ومصادرة الشركات التي على ملكهم و حرمان جملة المتهمين من مباشرة الأنشطة التجارية مدة خمسة (05) اعوام  بداية من تاريخ انقضاء العقاب البدني،.


 كما بيّن أن هيئة المحكمة قضت بالسجن لمدة 9 اعوام وستة أشهر  بالنسبة لكلّ من توفيق الخويلي وبدر الدين بزة و8 اعوام وستة أشهر بالنسبة لكلّ من سيف الله بن توفيق الخويلي وشرف الدين الجريدي .


كما قضت المحكمة بمصادرة جميع الشركات التي يملكها احد المحكوم عليهم (توفيق الخويلي)

 و نسبت الى المتهمين  تهم تكوين وفاق بقصد تحضير و ارتكاب اعتداء على الأملاك  و غسل الاموال باستغلال التسهيلات التي خولتها  لهم خصائص النشاط المهني و الاجتماعي وإقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية إضافة إلى تعمّد غش المشتري بأن يسلم له مواد معينة باستعمال الحيل .

واشار المصدر القضائي ل"وات" الى أنه تم الترفيع في العقوبات المحكوم بها في الطور الابتدائي بسبب خطورة الافعال المنسوبة للمتهمين ومساسها بالصحة العامة والامن القومي الغذائي.
وكان الحكم الابتدائي قد تراوح بين عدم سماع الدعوى والثلاثة أعوام في حق المتهمين في هذه القضية.
الجمعة 06 مارس 2026 | 16 رمضان 1447
