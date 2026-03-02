Babnet   Latest update 06:40 Tunis

خام برنت يتجاوز 80 دولاراً بارتفاع يفوق 10 بالمائة وسط تصعيد إقليمي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/621f0cc9b336b9.31342832_peqlnfijmkohg.jpg>
Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 06:40
      
سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً حاداً تراوح بين 9 و10 بالمائة، على خلفية تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

ووفق بيانات التداول، ارتفع سعر برميل خام برنت فوق مستوى 80 دولاراً للمرة الأولى منذ 23 جوان 2025.


ففي حدود الساعة 23:03 بالتوقيت العالمي، صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ماي بنسبة 10.4 بالمائة مقارنة بالإغلاق السابق، لتبلغ 80.03 دولاراً للبرميل.


كما ارتفعت العقود الآجلة لخام خام غرب تكساس الوسيط لشهر أفريل بنسبة 9.43 بالمائة لتصل إلى 74.90 دولاراً.

تصعيد عسكري وانعكاسات فورية على الأسواق

يأتي هذا الارتفاع في أعقاب هجوم مشترك شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، استهدف مواقع مرتبطة ببرامجها الصاروخية والنووية، وأدى إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وفي المقابل، أعلنت إيران إطلاق عملية "الوعد الصادق 4" عبر الحرس الثوري الإيراني، وشنت هجمات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق.

رسائل إيرانية

من جهته، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده “لن تتراجع”، معتبراً أن اغتيال القادة “لن يزعزع إيران”، وفق تعبيره.

وتعكس التحركات في أسواق الطاقة مخاوف المستثمرين من احتمال تعطل الإمدادات في حال اتساع رقعة المواجهة، لا سيما مع حساسية الممرات البحرية الاستراتيجية في المنطقة.



الاثنين 02 مارس 2026 | 12 رمضان 1447


