خام برنت يتجاوز 80 دولاراً بارتفاع يفوق 10 بالمائة وسط تصعيد إقليمي

تصعيد عسكري وانعكاسات فورية على الأسواق



رسائل إيرانية



سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً حاداً تراوح بين، على خلفية تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.ووفق بيانات التداول، ارتفع سعر برميلفوق مستوىللمرة الأولى منذففي حدود الساعة، صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ماي بنسبةمقارنة بالإغلاق السابق، لتبلغكما ارتفعت العقود الآجلة لخاملشهر أفريل بنسبةلتصل إلىيأتي هذا الارتفاع في أعقاب هجوم مشترك شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، استهدف مواقع مرتبطة ببرامجها الصاروخية والنووية، وأدى إلى مقتل المرشد الإيرانيوفي المقابل، أعلنت إيران إطلاق عمليةعبر الحرس الثوري الإيراني، وشنت هجمات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق.من جهته، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيرانيأن بلاده “لن تتراجع”، معتبراً أن اغتيال القادة “لن يزعزع إيران”، وفق تعبيره.وتعكس التحركات في أسواق الطاقة مخاوف المستثمرين من احتمال تعطل الإمدادات في حال اتساع رقعة المواجهة، لا سيما مع حساسية الممرات البحرية الاستراتيجية في المنطقة.