بطولة الرابطة المحترفة الأولى – الجولة 22 (الدفعة الثالثة): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44df3ab81f8.95933231_fikghnemoqjpl.jpg>
Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 15:30
      
دارت اليوم الأحد منافسات الدفعة الثالثة من الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:

الأحد 1 مارس 2026

ملعب حمادي العقربي برادس

* النادي الإفريقي 5

حمزة الخضراوي (1) – فراس شواط (45) – أيمن الحرزي (76) – غيث الزعلوني (88) – أسامة السهيلي (90+2)
* نجم المتلوي 0

ملعب بوجمعة الكميتي بباجة

* الأولمبي الباجي 0
* الترجي الرياضي التونسي 3
جاك ديارا (45+4) – كسيلة بوعالية (67) – أشرف الجبري (71)

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

* النادي الصفاقسي 1
عمر بن علي (81)
* مستقبل قابس 0

السبت 28 فيفري 2026

ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

* مستقبل المرسى 0
* الملعب التونسي 4
أمان الله الحبوبي (34 ض ج) – يوسف السعفي (42) – وائل الورغمي (59) – يوسف الضفلاوي (84)

ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

* النادي البنزرتي 0
* الاتحاد المنستيري 0

الملعب الأولمبي بسوسة

* النجم الساحلي 1
باباكار ديارا (62 ضد مرماه)
* مستقبل سليمان 0

الجمعة 27 فيفري 2026

ملعب الشاذلي زويتن

* شبيبة العمران 2
عمر الزواغي (33) – أنور الجويني (90+4)
* اتحاد بن قردان 1
برهان الحكيمي (60 ض ج)

المركب الرياضي بجرجيس

* ترجي جرجيس 1
أشرف بن ضياف (90+8 ض ج)
* الشبيبة القيروانية 1
ياسين العريض (47 ضد مرماه)

الترتيب بعد الجولة 22

| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ---------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ---- |
| الترجي الرياضي التونسي | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 39 | 7 |
| النادي الإفريقي | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 33 | 8 |
| الملعب التونسي | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 27 | 7 |
| النادي الصفاقسي | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 29 | 11 |
| الاتحاد المنستيري | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 23 | 13 |
| النجم الساحلي | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 18 |
| شبيبة العمران | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 17 | 25 |
| ترجي جرجيس | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 23 |
| نجم المتلوي | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 14 | 23 |
| مستقبل المرسى | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 20 | 24 |
| النادي البنزرتي | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 12 | 20 |
| اتحاد بن قردان | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 14 | 19 |
| الشبيبة القيروانية | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 33 |
| الأولمبي الباجي | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 11 | 34 |
| مستقبل قابس | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 10 | 25 |
| مستقبل سليمان | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 9 | 25 |

وتتواصل المنافسة في أعلى الترتيب بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي، في سباق مباشر على صدارة البطولة مع اقتراب الجولات الحاسمة من الموسم.
.

الأحد 01 مارس 2026 | 11 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:50
05:24
تونس
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
