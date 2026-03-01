بطولة الرابطة المحترفة الأولى – الجولة 22 (الدفعة الثالثة): النتائج والترتيب

الأحد 1 مارس 2026





السبت 28 فيفري 2026



الجمعة 27 فيفري 2026



الترتيب بعد الجولة 22



دارت اليوم الأحد منافسات الدفعة الثالثة من الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:* النادي الإفريقيحمزة الخضراوي (1) – فراس شواط (45) – أيمن الحرزي (76) – غيث الزعلوني (88) – أسامة السهيلي (90+2)* نجم المتلوي* الأولمبي الباجي* الترجي الرياضي التونسيجاك ديارا (45+4) – كسيلة بوعالية (67) – أشرف الجبري (71)* النادي الصفاقسيعمر بن علي (81)* مستقبل قابس* مستقبل المرسى* الملعب التونسيأمان الله الحبوبي (34 ض ج) – يوسف السعفي (42) – وائل الورغمي (59) – يوسف الضفلاوي (84)* النادي البنزرتي* الاتحاد المنستيري* النجم الساحليباباكار ديارا (62 ضد مرماه)* مستقبل سليمان* شبيبة العمرانعمر الزواغي (33) – أنور الجويني (90+4)* اتحاد بن قردانبرهان الحكيمي (60 ض ج)* ترجي جرجيسأشرف بن ضياف (90+8 ض ج)* الشبيبة القيروانيةياسين العريض (47 ضد مرماه)| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || ---------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ---- || الترجي الرياضي التونسي || 22 | 15 | 5 | 2 | 39 | 7 || النادي الإفريقي || 22 | 14 | 6 | 2 | 33 | 8 || الملعب التونسي || 22 | 12 | 8 | 2 | 27 | 7 || النادي الصفاقسي || 22 | 12 | 6 | 4 | 29 | 11 || الاتحاد المنستيري || 22 | 9 | 10 | 3 | 23 | 13 || النجم الساحلي || 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 18 || شبيبة العمران | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 17 | 25 || ترجي جرجيس | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 23 || نجم المتلوي | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 14 | 23 || مستقبل المرسى | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 20 | 24 || النادي البنزرتي | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 12 | 20 || اتحاد بن قردان | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 14 | 19 || الشبيبة القيروانية | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 33 || الأولمبي الباجي | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 11 | 34 || مستقبل قابس | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 10 | 25 || مستقبل سليمان | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 9 | 25 |وتتواصل المنافسة في أعلى الترتيب بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي، في سباق مباشر على صدارة البطولة مع اقتراب الجولات الحاسمة من الموسم.