توزر: حملات تثقيف صحي بمناسبة شهر رمضان

تتواصل حملات التثقيف الصحي المصحوبة بتقصي مرض السكري وضغط الدم بشكل يومي في مختلف المعتمديات بمناسبة شهر رمضان، وأستفاد من هذه الحملات عدد هام من المواطنين في الأسواق والمؤسسات الصحية ومؤسسات عمومية وخاصة، وفق كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة محمد الطاهر عرفة.وأشار المصدر نفسه لصحفية "وات" أن الانشطة تنوعت خلال الحملات كما تنوع المنتفعون، فقد توجهت لكبار السن والشباب من أجل تحسيسهم باهمية تعاطي الرياضة والانقطاع عن التدخين، وتوجهت للمرأة الحامل والمرضع في مراكز الصحة الأساسية ومراكز الصحة الإنجابية زيادة على حملات ميدانية جابت الإدارات والهياكل العمومية وبعض المؤسسات الخاصة والأسواق الأسبوعية بكامل المعتمديات.ويتواصل برنامج رمضانيات صحية حتى نهاية شهر رمضان، ونفذت أولى الحملات في السوق الأسبوعية بمدينة توزر على أن يقع مواصلة نفس النسق وخاصة في مراكز الصحة الأساسية مع برمجة حملات ليلية منها خاصة برمجة عيادات مجانية ليلية في طب الأسنان بمعدل ليلة لكل معتمدية والوقاية من مرض السرطان.