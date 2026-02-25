Babnet   Latest update 15:45 Tunis

فتح بحث تحقيقي ضد ثلاثة محامين وتجميد أملاكهم وحساباتهم البنكية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698ef9ce0f1319.13272162_mloinjephgqkf.jpg>
Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 14:58
      
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد 3 محامين إلى جانب شركة محاماة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بارتكاب جريمة غسل أموال وجرائم جبائية أخرى.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تولّى قاضي التحقيق المتعهد بالملف اتخاذ إجراء احترازي في شأن المعنيين بالأمر، تمثّل في تجميد الأملاك والحسابات البنكية الراجعة لهم، في انتظار استكمال الأبحاث والتحقيقات الجارية.

