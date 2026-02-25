فتح بحث تحقيقي ضد ثلاثة محامين وتجميد أملاكهم وحساباتهم البنكية
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد 3 محامين إلى جانب شركة محاماة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بارتكاب جريمة غسل أموال وجرائم جبائية أخرى.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تولّى قاضي التحقيق المتعهد بالملف اتخاذ إجراء احترازي في شأن المعنيين بالأمر، تمثّل في تجميد الأملاك والحسابات البنكية الراجعة لهم، في انتظار استكمال الأبحاث والتحقيقات الجارية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تولّى قاضي التحقيق المتعهد بالملف اتخاذ إجراء احترازي في شأن المعنيين بالأمر، تمثّل في تجميد الأملاك والحسابات البنكية الراجعة لهم، في انتظار استكمال الأبحاث والتحقيقات الجارية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324269