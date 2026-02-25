أسعار الموز تثير الجدل في رمضان: دعوات إلى المقاطعة وتشديد الرقابة

أثار الارتفاع الكبير فيخلال الأيام الأولى من شهر رمضان موجة استياء واسعة، بعد أن بلغ سعر الكيلوغرام في بعض المناطق بين، مع تسجيل أسعار أعلى في نقاط بيع عشوائية.وفي مداخلة إذاعية، أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك،، أن الموز كان يُورَّد في السابق بهدفوكبح جماح الأسعار، غير أنه أصبح اليوم عاملا مساهما في مزيد ارتفاعها، وفق تعبيره.وأوضح أن الكميات المعروضة خارج المسالك المنظمة تُسوّق بأسعار مرتفعة، رغم كونها متأتية من مسالك موازية، معتبرا أن المفارقة تكمن في أن السلع المهربة تكون عادة أقل سعرا، في حين يُباع الموز المهرب حاليا بأسعار تفوق الأسعار الرسمية.وأشار الرياحي إلى أن المنظمة تدعو إلىلهذه المادة إلى حين عودة الأسعار إلى مستويات معقولة، مؤكدا أن المقاطعة يجب أن تكون حازمة، مع الإبلاغ عن نقاط البيع المخالفة لمصالح الرقابة الاقتصادية.كما شدد على ضرورةوالتصدي لنقاط الانتصاب الفوضوية، مذكّرا بأن مصالح المراقبة حجزت كميات هامة خلال الأيام الماضية، إلا أن الظاهرة ما تزال متواصلة.ولم يقتصر الجدل على الموز، إذ تطرّق رئيس المنظمة إلى ارتفاع أسعارالتي تجاوزت في بعض النقاطللكيلوغرام، داعيا بدوره إلى مقاطعتها مؤقتا في ظل الأسعار الحالية.وفي سياق متصل، أشار إلى تسجيلبالأسواق، مرجّحا أن يكون مرتبطا بتخزين كميات تفوق طاقة الإنتاج تحت عنوان "مخزون استراتيجي"، ما انعكس على التزويد في فترة تشهد ارتفاعا في الطلب.كما تم التطرق إلى مسألةفي بعض المخابز، خاصة غير المصنّفة، مع تسجيل إشكاليات في توزيع مادة الفارينة، وهو ما يستوجب، وفق المتدخل، متابعة دقيقة لضمان احترام مسالك الدعم وعدم توجيه الكميات المدعمة إلى منتجات غير خاضعة لنفس التسعيرة.ويأتي هذا الجدل في سياق تزايد الضغوط على القدرة الشرائية للمستهلك، وسط دعوات إلى مزيد التنسيق بين أجهزة الرقابة ومكونات المجتمع المدني لضبط السوق والحد من التجاوزات.